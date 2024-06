My Hero Academia saison 7 : le visuel d’un combat émouvant de l’épisode 8 hype les fans

La nouvelle affiche promotionnelle pour l’épisode 8 de la saison 7 de My Hero Academia est sortie ce week-end, et les fans attendent avec impatience la suite de l’anime pour voir ce combat fratricide aussi épique qu’émouvant.

De retour pour sa septième saison, My Hero Academia a fait ses débuts plus tôt cette année dans le cadre de la programmation du printemps 2024. Étant très certainement l’un des animes les plus attendus de l’année, il attire donc beaucoup d’attention, d’autant qu’il adapte l’arc tant attendu de la Bataille Finale.

L’arc de la Bataille Finale est le plus long et le dernier arc du manga. En conséquence, le récit atteint son apogée ici, mettant en avant les plus grands conflits avant de les résoudre. Et parmi les intrigues qui ont le plus tenu les fans en haleine jusqu’à présent, on retrouve notamment le drame de la famille Todoroki.

Les tensions au sein de la famille ont été au centre de l’histoire pendant un certain temps. Après la déclaration de Crématorium (ou Dabi en VO) lors de l’arc de la Guerre de Libération du Paranormal, les spectateurs attendent depuis que le super-vilain affronte son père Endeavor et son petit-frère Shoto Todoroki dans un combat désormais inévitable.

Le combat tant attendu entre les deux frères a enfin lieu dans la saison 7 de My Hero Academia. L’épisode 7 de cette nouvelle saison, intitulé « INFLATION », met en scène Crématorium et Shoto s’affrontant. Mais avant que leur combat ne commence vraiment, l’antagoniste révélera comment Toya Todoroki a survécu et est devenu Crématorium.

C’est un moment crucial dans l’histoire et l’anime le commémore en publiant un nouveau visuel. L’affiche est conçue par Noriko Morishima, qui officie en tant que chef animatrice sur l’anime. Elle a également travaillé sur les saisons précédentes et tous les films My Hero Academia.

Sur ce visuel, on peut voir Shoto utiliser ses Alters, faisant alors face à son grand-frère qui se tient sur la statue d’All Might située à Kamino. Les deux frères vont s’affronter dans un lieu qui a une importance significative dans l’histoire, se retrouvant sur le fameux “Ground Zero”, qui n’est autre que l’endroit où All Might et All For One se sont livrés leur dernier combat. Cela peut ainsi être perçu comme une référence au lien qu’ils ont avec l’ancien symbole de la paix, qui était autrefois la source de l’obsession maladive de leur père Endeavor.

L’affiche récemment dévoilée fait également la promotion de l’épisode 8 de la saison 7 de My Hero Academia, dans lequel le passé de Crématorium sera révélé. Le prochain épisode, intitulé « Deux poings incandescents », sortira le 22 juin 2024.

Les fans sont ravis par le nouveau visuel, le qualifiant d’ « apogée ». Ils ont également de grands espoirs pour l’épisode à venir, étant donné la promotion spéciale dont il bénéficie. Un internaute a donc publié sur X/Twitter, « BONES FAIT LE BOULOT », et un autre a ajouté, « MEILLEUR COMBAT À VENIR, LET’S GOOOOOOOOOOOO. »

Un troisième a commenté sur Reddit, « Sympa. Il y a encore du potentiel chez Studio Bones, vous mettez les Todoroki, des flammes bleues cool et bébé, vous avez un ragoût en préparation », avec un quatrième en accord, « Le prochain épisode va être génial. »

Et si les fans de l’anime My Hero Academia ont hâte de voir cette bataille fratricide entre les deux frères Todoroki, il y a aussi un autre combat qu’ils sont impatients de découvrir dans l’adaptation animée du manga de Kōhei Horikoshi. Vous pouvez également en savoir plus sur My Hero Academia: You’re Next, le nouveau film d’animation de la franchise prévu pour l’été 2024 (au Japon).