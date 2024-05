My Hero Academia : Deku a-t-il encore son Alter dans le chapitre 424 ?

Nous avons vu Deku vaincre All For One et sauver Shigaraki de sa haine à la fin de la Bataille Finale, mais Deku ressort-il de ce combat avec son Alter intact dans le chapitre 424 de My Hero Academia ?

My Hero Academia a bouleversé le monde de son protagoniste Izuku Midoriya, alias Deku, lorsque ce dernier a perdu son Alter vers la fin de la Bataille Finale. Après avoir reçu le One For All d’All Might au début de l’histoire, Deku est donc redevenu un Sans-Alter.

Tout a commencé lorsque Shigaraki a réussi à voler Hikage Shinomori, le quatrième utilisateur du One For All, ainsi que son Alter, Détection du Danger, à Deku. Suite à cela, un plan a alors été mis en place, à savoir transférer de force le One For All à l’antagoniste et ce, afin que les anciens utilisateurs de l’Alter puissent le détruire de l’intérieur.

Il y a eu de nombreux rebondissements par la suite, mais le plan a finalement réussi. Dans le chapitre 423, Deku a frappé All For One avec les dernières braises du One For All qui résidaient en lui, tandis que les anciens utilisateurs du One For All et Shigaraki l’attaquaient de l’intérieur. Mais maintenant que All For One et Shigaraki sont morts, Deku va-t-il pouvoir récupérer son Alter ?

Deku a-t-il encore son Alter dans le chapitre 424 de My Hero Academia ?

Selon les spoilers du chapitre 424 de My Hero Academia, Deku n’a plus son Alter. Cependant, il révèle que les braises du One For All sont toujours présentes en lui.

Bien qu’il n’ait pas retrouvé son Alter, la possibilité que le One For All lui revienne ne semble pas exclue pour autant. L’histoire n’est pas encore terminée, ce qui signifie que My Hero Academia a encore un peu de temps pour permettre à Deku de retrouver ses capacités.

Mais il y a également une autre raison qui pourrait lui permettre de récupérer son Alter, car le fait est qu’on ne sait pas exactement ce qui est advenu du One For All. En effet, après que Deku et les anciens utilisateurs, ainsi que Shigaraki, ont vaincu All For One, l’Alter et les vestiges ont comme qui dirait disparu dans les airs, ne laissant derrière eux que Shigaraki.

Il reste donc des incertitudes quant au statut du fameux Alter, qui a très bien pu être détruit dans le processus, ou simplement cessé d’exister. Cela pourrait très bien être l’un ou l’autre, en espérant que l’histoire nous en apprendra plus à ce sujet ultérieurement. On peut également supposer que la fin du manga My Hero Academia mettra en avant le nouvel Alter de Deku. N’ayant aucun moyen de le savoir pour le moment, tout ceci n’est donc que pure supposition à ce stade.

Les derniers spoilers en date du chapitre 424 ont également révélé que Deku et All Might vont discuter du One For All. Dans ce chapitre, le héros vétéran va expliquer qu’il a ressenti le moment où Deku a transféré le One For All à Shigaraki. Cela confirme que Deku a bien donné l’Alter dans son intégralité, bien qu’il lui reste encore quelques résidus.

Les anciens utilisateurs font également une apparition dans le chapitre, mais dans une seule case à l’occasion d’un flashback, sans confirmation sur leur statut ou celui de l’Alter.

Ce qui est clair pour l’instant, c’est que Deku n’a plus le One For All, mais il n’est pas non plus complètement redevenu un Sans-Alter. Les braises de ce fameux Alter transférable sont encore plus puissantes que la plupart des Alters existants. C’est pourquoi notre héros, bien qu’hospitalisé en raison de ses terribles blessures, n’est donc pas complètement sans défense non plus.

Bien que le manga touche à sa fin, son adaptation animée devrait continuer encore quelque temps. Alors que la saison 7 de My Hero Academia est diffusée sur Crunchyroll avec quatre épisodes déjà sortis, consultez le calendrier des épisodes de la saison 7 de My Hero Academia. Vous voudrez peut-être aussi en savoir plus sur My Hero Academia: You’re Next, l’un des prochains films d’animation de la franchise prévu pour l’été 2024.