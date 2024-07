My Hero Academia saison 7 : les fans “dévastés” par le twist à la fin de l’épisode 11

La saison 7 de My Hero Academia est arrivée à un évènement majeur dans l’épisode 11, un événement qui a bouleversé les spectateurs alors que la Bataille Finale contre Shigaraki et All For One s’intensifie.

La saison 7 de My Hero Academia contient certains des moments les plus marquants de l’anime de super-héros à ce jour. En commençant par l’intervention de Star and Stripe contre Tomura Shigaraki, les épisodes n’ont cessé de gagner en intensité à mesure que les combats face aux super-vilains perdurent.

Et l’épisode 11 a porté un coup massif, car Katsuki Bakugo (aka Katchan) a perdu son affrontement face à Shigaraki. Dans une scène de combat épique qui est d’ores et déjà mémorable, les fans ont été laissés sous le choc par l’issue du duel, puisque l’épisode s’est terminé avec Best Jeanist qui allait pour soigner les blessures du jeune héros, avant de se rendre compte que son cœur ne battait plus.

La dernière image est celle d’un Katchan les yeux vitreux, suggérant ainsi que l’élève de la Seconde A est décédé.

Bones

“Je suis dévasté, c’était tellement bien fait, je pensais que c’était suffisant de laisser les Big 3 de la deuxième année avoir leur moment de gloire, mais maaan ils ont fait un autre moment spectaculaire avec Bakugo,” a déclaré un fan sur Reddit.

“Évidemment, une excellente scène de combat, mais la tendresse de ce moment avec All Might était tellement parfaite, c’est peut-être la meilleure démonstration d’écriture d’un personnage capable de grandir.”

D’autres spectateurs sont d’accord. “Quel excellent épisode, la scène avec All Might et Bakugo m’a vraiment touché. Et je ne pouvais pas croire quand Lemillion est apparu. Un personnage tellement génial, et il a touché Shigaraki en plein cœur,” ajoute un autre fan sur le fil Reddit.

“Je pense que je suis encore dans le déni. Bon sang. La scène de vision de Bakugo et du brouillard jaune d’All Might était tellement émotive,” déclare un autre utilisateur.

L’un des principaux arcs de My Hero Academia couvre la croissance de Bakugo, passant d’un tyran colérique et jaloux de Deku à un héros plus équilibré. Il représente comment les gens peuvent grandir et changer lorsqu’on leur montre une vraie gentillesse et qu’on leur donne une chance.

Ainsi, le voir tomber est vraiment douloureux, et Studio Bones a parfaitement géré la scène. Pour aggraver les choses, l’épisode 12 de la saison 7 est retardé, nous devrons donc tous prendre notre mal en patience avant de voir ce qui se passe ensuite.

