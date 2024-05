My Hero Academia Chapitre 424 : date de sortie et spoilers potentiels

Après le climax de la Bataille finale, My Hero Academia marquera une pause d’une semaine : date et heure de sortie et spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’on sait sur le chapitre 424.

Le chapitre 423 a marqué l’aboutissement d’une histoire longue de plusieurs années : celle du conflit opposant le One For All au All For One. Soutenu par tous ses camarades encore debout, rejoint par ses anciens Alters, Deku parvenait enfin à vaincre le plus grand vilain de My Hero Academia dans un climax vibrant.

Le chapitre revenait également sur Shigaraki et sa libération de l’emprise de All For One, offrant aux lecteurs un ultime dialogue entre Midoriya Izuku et son adversaire iconique. On assistait alors à une fin émouvante, qui permettait à l’image de souffler après les nombreux combats et discussions qui avaient émaillé les précédentes cases : ne restait plus que le héros de My Hero Academia, seul, dans un immense ciel dégagé.

Mais l’histoire écrite et dessinée par Kohei Horikoshi ne s’arrêtera bien évidemment pas là – même si sa fin est proche. Et même si la publication entre en pause d’une semaine, les fans auront droit bien assez tôt à la suite. Date et heure de sortie, spoilers potentiels, on vous dit tout ce qu’on sait sur le chapitre 424 de My Hero Academia.

Le chapitre 424 de My Hero Academia sortira le 2 juin 2024 sur Manga Plus. Il sera disponible à partir de 17h sur la plateforme, et restera accessible gratuitement pendant quelques semaines.

Spoilers potentiels du chapitre 424 de My Hero Academia

Le chapitre 424 de My Hero Academia devrait montrer les événements suivant le combat culminant de la série. De plus, bien que Shigaraki et All For One semblent avoir disparu dans les airs, le manga doit encore confirmer leur mort.

kohei horikoshi/shueisha

De la même manière, on devrait découvrir ce qu’il est advenu du One For All et de ses Alters : ont-ils disparu en même temps que le All For One ? C’est tout à fait probable puisque leur réunion était nécessaire pour détruire le vilain de l’intérieur, mais nous pourrions tout de même avoir droit à une dernière apparition pour marquer le coup. Deku pourrait-il malgré tout retrouver l’Alter qu’il s’était approprié, ou devra-t-il poursuivre son rêve de devenir un héros, cette fois sans pouvoir ?

Le chapitre 424 de My Hero Academia pourrait également montrer le reste des personnages secondaires, qui ont participé à l’ultime bataille ou y ont assisté de loin. Bakugo, Shoto, Iida et les autres élèves de la classe de seconde-A auront certainement droit à leur scène réconfortante en compagnie de Deku.

Il faut aussi composer avec Ochako, grièvement blessée mais toujours en vie. Les fans attendent de pied ferme ses retrouvailles avec le protagoniste du manga, qui ne devraient plus tarder après la fin des combats intenses qui ont émaillé les derniers chapitres.

Pour passer le temps durant la pause de My Hero Academia, les lecteurs pourront se rabattre sur l’anime, dont la saison 7 a démarré en mai : pour ne rien en rater, consultez son calendrier de sortie des épisodes.