Les spoilers du chapitre 424 de My Hero Academia confirment le sort de Shigaraki

Les spoilers du chapitre 424 de My Hero Academia sont sortis, confirmant enfin le sort de Shigaraki après la Bataille Finale.

My Hero Academia a finalement conclu son arc de la Bataille Finale dans le chapitre 423. Dans ce chapitre, Deku a vaincu All For One avec les résidus du One For All restants en lui.

Cependant, il n’était pas seul dans cette entreprise, car les vestiges des précédents utilisateurs de l’Alter et Shigaraki ont aidé à détruire le méchant de l’intérieur. Cela s’est terminé avec le corps d’All For One détruit, alors qu’il disparaissait dans les airs, libérant ainsi Shigaraki de l’emprise de l’antagoniste.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

À ce moment-là, Shigaraki avait déjà changé d’avis après que Deku ait vécu les malheurs tragiques de son enfance. Alors qu’All For One disparaissait, Shigaraki a eu une discussion sincère avec Deku où ils ont finalement résolu leur conflit de philosophies. Après cela, Shigaraki a disparu à son tour.

Bien que le chapitre ait fortement laissé entendre qu’All For One et Shigaraki étaient morts, ce n’est que dans le chapitre 424 de My Hero Academia que les lecteurs vont en avoir la confirmation. Comme révélé par les récents spoilers du nouveau chapitre, les deux méchants sont officiellement morts dans le manga.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“La mort de Tenko est confirmé et c’est la dernière case de Tomura Shigaraki.”

Le chapitre 424 va donc revenir sur le destin de Shigaraki. Alors que Deku et All Might se rétablissent à l’hôpital, ils discutent de la mort de Shigaraki. Deku déplore de ne pas avoir pu sauver la vie de Shigaraki, l’appelant Tenko en signe de respect.

Mais All Might le rassure en lui disant qu’il a bien sauvé Shigaraki, non pas sa vie, mais son cœur. Il a demandé au jeune héros s’il voyait Shigaraki comme un enfant en pleurs à la fin. Lorsque Deku répond que non, l’ancien héros N°1 lui rappelle que cela signifie qu’il l’a donc bel et bien sauvé de la haine qui le rongeait depuis tant d’années.

L’article continue après la publicité

En rapport: My Hero Academia rend un hommage touchant à ce personnage mort dans la saison 7

L’article continue après la publicité

La discussion entre Deku et All Might fait également référence au choix de Shigaraki de rester le chef de l’Alliance des super-vilains jusqu’à la fin. Cependant, le discours d’All Might montre clairement que l’ancien méchant a agi ainsi, n’étant cette fois-ci plus motivé par la haine comme dans le passé, mais par la loyauté envers ses subordonnés, ayant notamment mentionné Spinner avant sa mort.

Le destin doux-amer de Shigaraki marque d’autant plus la fin du manga My Hero Academia, car c’était l’objectif personnel de Deku que de sauver le méchant de lui-même. Et le chapitre 424 va alors confirmer qu’il a enfin réussi.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le chapitre 424 de My Hero Academia sera publié le 2 juin 2024. Mais les aventures des élèves du lycée Yuei continueront encore quelque temps grâce à l’anime, avec la saison 7 qui est actuellement en cours de diffusion.