My Hero Academia Saison 7 Épisode 8 : date de sortie, images et spoilers

Maintenant que l’arc de la Bataille Finale est officiellement lancé, de nombreux combats sont attendus dans l’anime My Hero Academia. Et le prochain épisode devrait se concentrer sur le combat fratricide des Todoroki. Voici donc tout ce qu’il faut savoir sur l’épisode 8 de la saison 7.

Dans l’épisode précédent, les héros ont donc réussi à séparer les vilains comme ils l’avaient prévu, ou presque. L’action se déroule désormais dans huit endroits différents. Tandis que Deku, qui devait initialement affronter Tomura Shigaraki, doit maintenant rejoindre le fameux Cercueil volant le plus rapidement possible après avoir été emmené de force sur Okutojima par Himiko Toga, un autre combat brûlant se prépare à Kamino.

De retour sur le “Ground Zero”, les fans ont retrouvé le quartier de la ville de Yokohama dans une mer de flammes bleues, alors que Shoto Todoroki, accompagné des associés d’Endeavor, s’apprête à combattre son grand-frère Toya, plus connu sous le nom de Crématorium (ou Dabi en VO). Shoto parviendra-t-il a sauver son frère des flammes qui le consument depuis si longtemps ? Comment le vilain est-il devenu Crématorium ? C’est ce que nous allons voir dans l’épisode 8 de la saison 7 de My Hero Academia.

L’épisode 8 de la saison 7 de My Hero Academia sortira le 22 juin 2024 sur Crunchyroll. Il sera disponible en version sous-titrée à partir de 11h30 sur la plateforme de streaming.

Premières images et spoilers de l’épisode 8 de la saison 7 de My Hero Academia

Intitulé “Deux poings incandescents”, le prochain épisode de l’anime My Hero Academia va revenir sur l’histoire de Crématorium, alors que Shoto et lui se font face.

Le site officiel de l’anime présente l’épisode 8 de la manière suivante : “Il y a 11 ans, Tōya Todoroki a été brûlé par ses propres flammes. Les raisons pour lesquelles il a survécu et comment il est devenu “Dabi” sont enfin révélées. Face à Dabi, qui déchaîne des flammes bleues d’une puissance redoutable, Shōto Todoroki affronte son frère avec une nouvelle technique. Sera-t-il capable d’arrêter son frère…?!”

Alors que tout le monde pensait que l’aîné de la fratrie avait perdu la vie il y a une décennie, les fans vont découvrir ce qui lui a permis de survivre jusqu’à maintenant, et de la manière dont Toya a laissé sa place à Crématorium. Et si les flammes de ce dernier semblent vouloir tout brûler sur leur passage, celles du cadet pourraient bien réussir à apaiser ce cœur rongé par la haine. En tout cas une chose est sûre, ce combat fratricide s’annonce d’ores et déjà aussi épique qu’émouvant.



Et pour savoir si Shoto parviendra à sauver la vie de son frère, il faudra regarder la suite de l’anime My Hero Academia !