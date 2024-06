My Hero Academia Saison 7 Épisode 7 : date de sortie, images et spoilers

Alors que l’arc de la Bataille Finale a enfin débuté dans l’anime My Hero Academia, de nombreux combats vont avoir lieu maintenant que les héros ont réussi à diviser les méchants. Voici donc tout ce qu’il faut savoir sur l’épisode 7 de la saison 7.

Dans l’épisode précédent, les fans de My Hero Academia ont enfin pu se plonger pleinement dans l’arc de la Bataille Finale, dans lequel Deku, les autres élèves du lycée Yuei ainsi que les Héros Pros font face à All For One, Tomura Shigaraki et tous les autres super-vilains. Grâce à la Copie de Neito Monoma, ils ont ainsi pu utiliser la Création de portails de Black Mist pour mettre leur plan à éxecution, à savoir disperser les méchants pour les isoler et ainsi mieux les combattre.

Et alors que Deku devait faire face à Shigaraki dans le fameux “Cercueil Volant”, il a finalement été emporté par Himiko Toga dans un autre portail, mettant ainsi à mal le plan des héros. Pourront-ils s’en sortir face à tous ces super-vilains ? C’est ce que nous allons voir dans l’épisode 7 de la saison 7 de My Hero Academia.

L’épisode 7 de la saison 7 de My Hero Academia sortira le 15 juin 2024 sur Crunchyroll. Il sera disponible en version sous-titrée à partir de 11h30 sur la plateforme de streaming.

Premières images et spoilers de l’épisode 7 de la saison 7 de My Hero Academia

Intitulé “INFLATION”, le prochain épisode de l’anime My Hero Academia va donc nous montrer les différents combats en cours alors que les héros sont parvenus à diviser les vilains.

Le site officiel de l’anime présente l’épisode 7 de la manière suivante : “Bien que les ‘Alters’ d’Aizawa (“Effacement”) et de Monoma (“Copie”) aient été neutralisés, Shigaraki, avec son apparence étrange et sa puissance, attaque Bakugo et ses compagnons. Pendant ce temps, Deku est téléporté ailleurs par Toga. Enfin, Todoroki et Dabi s’affrontent en duel direct.”

Alors que Shigaraki luttaient face au héros qui sont parvenus à l’isoler dans le Cercueil Volant, désignant une sorte de station qui flotte dans les airs et qui a été spécialement conçue pour limiter ses attaques dévastatrices, l’antagoniste va se rendre compte qu’il ne peut plus utiliser ses Alters, comme lors de son combat à Jaku. Car grâce à la Copie de Monoma, les super-héros peuvent également se servir de l’Effacement d’Aizawa pour neutraliser les Alters de Shigaraki. Mais malgré ce handicap, Shigaraki n’a pas dit son dernier mot, et il va surprendre tout le monde en utilisant une attaque qui leur était jusqu’à présent inconnue.

Avant cela, nous avons également vu Deku être emmené à Okutojima par Toga, rejoignant ainsi Ochaco Uraraka, Tsuyu Asui et les autres héros présents sur place. De son côté, Shoto Todoroki a été transporté à Kamino pour affronter son grand-frère Toya, plus connu sous le nom de Crématorium (ou Dabi en VO). Enfin, All For One se retrouve quant à lui dans les ruines de la villa du Mont Gunga, avec Hawks et Endeavor qui lui font face, promettant ainsi un combat qui est très attendu par les fans du manga.

La séparation de tous les personnages parviendra-t-elle à porter ses fruits ? Ou les méchants disposent-ils encore d’autres atouts qu’ils gardent en réserve ? Pour le savoir, il faudra regarder la suite de l’anime My Hero Academia !

