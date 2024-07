L’anime My Hero Academia annonce une pause, mais la partie 2 de la saison 7 arrive bientôt

La saison 7 de My Hero Academia a été riche en événements jusqu’à présent, et nous allons maintenant avoir un petit répit, avec l’annonce d’une brève pause avant l’épisode 10.

C’est une grande année pour les fans de My Hero Academia, avec d’un côté la saison 7 de l’anime qui entame enfin sa dernière ligne droite en adaptant l’arc de la Bataille Finale, mais aussi avec le film d’animation My Hero Academia: You’re Next prévu pour juillet au Japon, sans oublier bien évidemment la fin du manga, annoncée quant à elle pour août.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et alors que la septième saison était encore en cours de diffusion, des rumeurs circulaient sur le fait qu’elle serait diffusée en deux parties. Et maintenant que l’épisode 9 est sorti, il a été confirmé que la saison 7 de My Hero Academia est effectivement divisée en plusieurs parties.

Dans une publication officielle sur Twitter, il a été annoncé que l’épisode 9 marquait la fin de la première partie, et que la partie 2 de la saison 7 de My Hero Academia commencera le samedi 13 juillet 2024. Aucune raison n’est donnée pour cette pause, mais cela n’est pas inhabituel. Cela est souvent dû à des raisons de production, afin de permettre aux animateurs de maintenir une qualité constante.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’anime My Hero Academia est connu pour ses saisons relativement longues avec plus d’une vingtaine d’épisodes chacune, bien que la saison 7 soit un peu plus courte que les précédentes, ne comportant cette fois-ci que 21 épisodes.

Une annonce qui semble être plutôt bien passée auprès des fans, ces derniers étant réceptifs et respectueux de ce choix. “Je serai assis bien droit devant la télévision en attendant le prochain épisode”, dit un commentaire. “Je suis soulagé qu’il y ait au moins deux parties. Chaque épisode est incroyable”, ajoute un autre.

L’article continue après la publicité

En rapport: Le manga My Hero Academia prend une nouvelle pause après le chapitre 425

L’article continue après la publicité

My Hero Academia évitera donc de faire concurrence à l’Anime Expo le week-end prochain, ainsi qu’à certaines grandes premières comme la saison 2 d’Oshi no Ko et la saison 2 de Tower of God qui commencent cette semaine.

La saison estivale va alors débuter de la meilleure des manières ! Et pour les autres nouveautés à venir, consultez notre top des animes de l’été 2024 pour d’autres sorties à ne pas manquer.