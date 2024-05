My Hero Academia saison 7 : quels chapitres du manga sont adaptés dans l’anime ?

La saison 7 de My Hero Academia a fait un démarrage remarqué, découvrez donc quels chapitres du manga cette saison va adapter.

2024 est une année pleine de surprises pour les fans de My Hero Academia, car ils pourront non seulement découvrir la suite de l’anime avec une toute nouvelle saison, mais un nouveau film d’animation est également prévu pour cet été. L’histoire a pris un tournant plutôt sombre ces derniers temps, et la saison 7 continuera avec Deku et les héros luttant contre All For One et les méchants.

My Hero Academia continue avec la prochaine phase de l’Acte Final. On y suit les aventures d’Izuku Midoriya (aka Deku), des jeunes héros du lycée Yuei et des héros survivants alors qu’ils s’apprêtent à se lancer dans un ultime affrontement avec Tomura Shigaraki, faisant alors suite à la Guerre de Libération du Paranormal. Les fans ont précédemment eu droit à quatre épisodes récapitulatifs avant le début de la saison 7, leur permettant de se rappeler le parcours des protagonistes depuis le début de l’anime, mais aussi leur état d’esprit juste après les évènements survenus dans la saison précédente.

L’affrontement avec le Front de Libération du Paranormal a dévasté le Japon, tant physiquement que psychologiquement, ayant profondément ébranlé la société des héros qui est sur le déclin. Cependant, le pire est à venir alors que les méchants continuent leur plan diabolique pour ruiner la société. La saison 7 de My Hero Academia a débuté le 4 mai 2024.

Quels chapitres du manga sont adaptés dans la saison 7 de My Hero Academia ?

La saison 7 de My Hero Academia inclura l’arc Star and Stripe (allant du chapitre 329 au 334 dans le manga), mais aussi l’arc du Traître de Yuei (chapitres 335-342), et l’arc de la Bataille Finale, qui est encore en cours.

La saison 7 commence avec l’arrivée de Star and Stripe et de ses camarades militaires américains, alors qu’ils répondent à l’appel d’All Might pour aider le Japon. Le pays est en ruine à cause de Tomura Shigaraki, All For One, et les criminels qui courent librement. Cependant, All For One, qui se cache actuellement avec Spinner, prévoit de voler l’Alter de Star and Stripe, qui lui serait bien utile pour asseoir sa domination sur le monde.

Pendant ce temps, l’arc du Traître de Yuei mettra en vedette les Héros survivants se préparant pour la dernière bataille afin d’éliminer All For One, Tomura Shigaraki, et le Front de Libération du Paranormal une bonne fois pour toutes. Cependant, les choses vont prendre un tournant tragique lorsque les élèves vont apprendre qu’un traître se cachait parmi eux.

Vous pouvez également consulter notre guide sur My Hero Academia : You’re Next pour rester à jour sur le prochain film de la franchise au fur et à mesure que la saison 7 avance. Le film n’a pas encore annoncé de date de sortie mondiale. Cependant, nous devrions obtenir une sortie mondiale peu après la sortie de You’re Next au Japon.