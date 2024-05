My Hero Academia : 5 choses à savoir sur la saison 7

La saison 7 de My Hero Academia a enfin fait ses débuts, voici donc cinq choses que vous devez savoir avant de regarder la suite des aventures de Deku.

La saison 7 de My Hero Academia est sans aucun doute l’un des animes les plus attendus de ce printemps 2024. La saison commence avec l’arrivée de Star and Stripe au Japon, accompagnée de ses camarades militaires. Après avoir constaté la situation désastreuse causée par Tomura Shigaraki, All For One et les criminels qui courent librement, elle répond à l’appel d’All Might et vient pour prêter main forte aux héros.

Quant à celui qui est à l’origine de tout ce chaos, à savoir All For One, l’antagoniste se cache dans une grotte secrète avec Spinner. Il veut voler l’Alter de Star and Stripe, qui lui serait plus qu’utile dans ses plans pour dominer le monde. De plus, Endeavor, Hawks et Best Jeanist se préparent à rencontrer la numéro 1 des Héros Pros des États-Unis. Cependant, ils apprennent que Shigaraki, chevauchant un Brainless volant, l’a déjà interceptée.

Les deux s’affrontent et Star and Stripe dévoile son Alter, intitulé New Order, qui lui permet de changer les lois de tout ce qu’elle peut toucher. Mais les fans ont également appris comment All Might l’a inspirée. Puisque la saison 7 de My Hero Academia a maintenant commencé, voici les cinq choses que vous devez savoir.

5. L’histoire devient (encore) plus sombre cette saison

Si vous pensez avoir vu le pire de My Hero Academia, détrompez-vous. L’histoire, déjà intense, ne fera que s’assombrir dans la saison 7. La dévastatrice Guerre de Libération du Paranormal a considérablement réduit le nombre de Héros Pro.

Les choses finissent par s’améliorer avec Star and Stripe, mais cela ne durera pas. Néanmoins, les héros de premier plan comme Endeavor, Hawks et Best Jeanist sont prêts à affronter les menaces à venir. Cependant, les vilains ne vont pas reculer si facilement.

4. Vous pouvez regarder des épisodes récapitulatifs avant la saison 7 de My Hero Academia

Juste avant le début de la saison 7, My Hero Academia a diffusé quatre épisodes spéciaux faisant office de récapitulatifs. Cela permet notamment de se rappeler du parcours des personnages depuis le début de l’anime ainsi que de leur évolution. Ces épisodes, diffusés tout au long de ce mois d’avril 2024, nous permettent également de faire le point sur l’état d’esprit des protagonistes après les évènements survenus dans la saison précédente.

À noter toutefois qu’il ne s’agit pas simplement d’une compilation d’anciennes séquences, car on peut également voir de nouvelles scènes. Cela se concentre notamment sur certains personnages, comme par exemple All Might, mais aussi Bakugo Katsuki, la famille Todoroki, sans oublier bien évidemment Deku et Shigaraki, qui auront une place centrale dans cette saison 7.

3. La saison 7 de My Hero Academia adapte trois arcs du manga

La nouvelle saison a donc débuté avec l’arc Star and Stripe (allant du chapitre 329 au 334 dans le manga). Mais la saison devrait enchaîner avec l’arc du Traître de Yuei (chapitres 335–342) et avec l’arc de la Bataille Finale, qui est encore en cours. La saison commence avec l’arrivée de Star and Stripe alors qu’elle fait face à Shigaraki. Reste à voir si All For One parviendra à mettre la main sur le redoutable Alter de la N°1 des États-Unis, ce qui serait plus que problématique pour nos héros.

Pendant ce temps, l’arc du traître de Yuei promet d’être l’un des moments les plus choquants du manga de Kōhei Horikoshi, alors que les étudiants et le personnel du lycée sont trahis par l’un des leurs. Et étant donné que ces deux arcs en question n’ont pas beaucoup de chapitres, la saison devrait vraisemblablement permettre de voir le début de l’arc de la Bataille Finale, qui n’est autre que le quatrième arc de la Saga de l’Acte Final, et le dernier de My Hero Academia.

2. L’influence des anciens hôtes du One For All

Les anciens utilisateurs du One For All sont certains des plus grands héros de l’histoire, influençant à la fois les héros et les vilains. Leur présence souligne les complexités de l’héritage des Alters et ses implications sur le conflit actuel. La saison 7 de My Hero Academia promet une exploration plus approfondie de la complexe tapisserie de personnages et de concepts de l’anime à mesure qu’il approche de son final. Avec chaque découverte, les enjeux augmentent, nous préparant à une fin dramatique.

1. La révélation du traître de Yuei avait déjà été présagée

Les responsables du lycée Yuei avaient envisagé la possibilité d’un traître suite à l’attaque de l’Alliance des super-vilains durant l’arc SCA. Les élèves de la Seconde A étaient censés continuer avec leurs études de héros habituelles, mais personne ne s’attendait à ce que les vilains envahissent un établissement aussi sécurisé.

Ils visaient All Might, qui était censé enseigner le même jour, mais qui avait changé ses plans à la dernière minute. Ainsi, il a été prouvé que les méchants avaient d’autres connaissances sur l’emploi du temps de la classe pour réaliser un tel coup. La saison 7 prouvera que le traître était proche d’eux tout ce temps.

Pour en apprendre davantage sur la franchise, vous pouvez consulter notre guide sur le prochain film d’animation My Hero Academia : You’re Next. Nous n’avons pas encore de date de sortie mondiale, mais nous vous tiendrons informés dès que nous en saurons plus à ce sujet.