My Hero Academia : All For One et Shigaraki sont-ils morts dans le chapitre 423 ?

L’ultime combat de My Hero Academia a pris fin dans le chapitre 423 : All For One est défait, Shigaraki Tomura libéré, mais le duo de vilains est-il mort ou juste vaincu ?

C’est bientôt la fin pour My Hero Academia, comme en atteste la bataille finale qui vient de prendre un tournant majeur dans le chapitre 423 : la force de l’amitié aidant, Deku a enfin pu asséner un ultime coup de poing au roi du mal. On nous avait annoncé le climax du manga, et il faut croire que c’était vrai.

Après plus de 80 chapitres, la conclusion de l’arc final est enfin arrivée. Midoriya Izuku a accompli un véritable exploit, faisant sa part dans l’affrontement entre All For One et One For All. L’ennemi héréditaire est vaincu, son règne de terreur s’est terminé après une lutte acharnée dans chaque camp.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais avant de disparaître, Shigaraki Tomura et Deku échangent quelques mots, qui suivent une dernière illustration de notre héros seul. Doit-on en conclure que Shigaraki et All For One sont morts ?

All For One et Shigaraki sont-ils morts dans My Hero Academia ?

All For One et Shigaraki semblent bien être morts dans le chapitre 423 de My Hero Academia.

kohei horikoshi/shueisha

Dans ce chapitre, Deku a utilisé les dernières braises du One For All en lui pour porter un coup décisif à All For One. La résonance a réveillé les vestiges des anciens utilisateurs du One For All et de Shigaraki à l’intérieur d’All For One, détruisant le vilain de l’intérieur.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La force combinée des attaques de Deku, Shigaraki et des anciens utilisateurs du One For All a apparemment tué All For One, dont le corps a disparu, ne laissant que Shigaraki. Après une brève conversation avec Deku, l’ancien rival s’est transformé en poussière et s’est évanoui dans les airs.

Bien que ce ne soit pas dit de manière explicite, la disparition des vilains ne peut signifier que leur mort est définitive. All For One a vécu longtemps, et son corps a été soumis à d’innombrables changements lors de la bataille finale, ajoutés aux coups reçus. Tomura aussi a subi de nombreuses blessures, qui ne pouvaient le laisser indemne.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais les corps ne sont pas les seuls à être arrivés au bout du rouleau : avant de mourir, All For One a retrouvé un fragment de Yoichi en lui-même, et a avoué pour la première fois son amour pour son frère. Un moment de vérité qui a le mérite de compléter l’arc du personnage.

Du côté de Shigaraki, son arc s’est lui aussi terminé avec sa libération de l’emprise d’All For One. Dans ses derniers instants, le vilain a avoué que Deku avait peut-être raison depuis le début et qu’il n’était qu’un enfant solitaire “en pleurs“.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cette conclusion de leurs arcs de personnage soutient également l’idée qu’All For One et Shigaraki sont bien morts dans My Hero Academia. Le manga touchant à sa fin, il fallait forcément passer par cette étape cruciale et significative pour la suite.

Toutefois, leur décès n’est pas officiellement déclaré dans le chapitre 423. Le 424 devrait donc avoir la lourde tâche de donner une explication plus claire de la situation, en plus de nous montrer les héros au lendemain de leur victoire sur le pire vilain de l’histoire écrite et dessinée par Kohei Horikoshi.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Du côté de l’anime, la Bataille finale approche elle aussi puisque la saison 7 de My Hero Academia a démarré. Et pour ne rien en rater, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.