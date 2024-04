Necrozma est-il disponible dans Pokémon Go ?

The Pokémon Company

Necrozma était le Pokémon légendaire en vedette pour Pokémon Ultra Soleil & Ultra Lune, mais cette puissante créature a-t-elle trouvé son chemin vers Pokémon Go ?

Necrozma est un Pokémon légendaire de type Psy de la 7e génération, lié aux redoutables Ultra-Chimères. Il possède trois formes qui changent son type, ce qui implique de fusionner avec d’autres Pokémon légendaires ou d’utiliser des Capacités Z.

Niantic a teasé l’arrivée de Necrozma dans Pokémon Go par le passé, mais pouvez-vous réellement l’attraper dans le jeu ?

Peut-on déjà capturer Necrozma dans Pokémon Go ?

Non, Necrozma n’est actuellement pas disponible dans Pokémon Go. Cela concerne toutes ses formes et ses variantes Shiny.

Cependant, il semble que Necrozma sera bientôt ajouté à Pokémon Go. Niantic a utilisé l’éclipse solaire pour promouvoir l’arrivée d’un Pokémon éclipse, que beaucoup croient être une référence à Necrozma.

La bande-annonce s’est terminée par le logo du prochain Festival Pokémon Go de 2024. Cela a conduit les fans à croire que Necrozma apparaîtra lors de cet événement, peut-être en tant que boss de Raid.

Nous mettrons à jour cet article si et quand Necrozma est officiellement annoncé et ajouté au jeu, alors assurez-vous de le mettre en favori et de revenir vérifier les mises à jour futures.

C’est tout ce que vous devez savoir sur Necrozma dans Pokémon Go. Pour plus de contenu sur le jeu, consultez nos guides ci-dessous :

