Comment battre Necrozma Crinière du Couchant dans Pokémon Go : Raid, faiblesses, contres…

Les joueurs de Pokémon Go peuvent obtenir la fusion de Solgaleo et Necrozma, le Necrozma Crinière du Couchant. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce puissant Pokémon de type Psy/Acier.

Le type Psy Necrozma a été introduit dans la franchise Pokémon dans la 7ème génération et fait partie du Trio Légendaire de la Lumière avec Solgaleo et Lunala. Il possède trois formes alternatives, chacune ayant une nouvelle forme et des types secondaires différents.

Le Necrozma Crinière du Couchant est le résultat de la fusion entre Necrozma et Solgaleo. Voici tout ce que vous devez savoir avant de défier ce Légendaire de type Psy/Acier dans Pokémon Go.

Faiblesses de Necrozma Crinière du Couchant dans Pokémon Go

En tant que Légendaire de type Psy/Acier, le Necrozma Crinière du Couchant est faible face aux attaques de type Sol, Spectre, Feu et Ténèbres, gardez cela à l’esprit lorsque vous composez votre équipe.

Néanmoins, sa combinaison de types incroyable rend le Necrozma Crinière du Couchant résistant à beaucoup de types incluant les attaques de type Normal, Vol, Roche, Acier, Plante, Glace, Dragon, Fée, Poison et Psy, donc évitez de les utiliser durant le combat, car elles ne lui feront pas beaucoup de dégâts.

Contres pour Necrozma Crinière du Couchant dans Pokémon Go

Voici quelques-uns des meilleurs contres que vous pouvez utiliser pendant le combat :

Pokémon Meilleur Moveset Primo-Groudon Tir de Boue & Lame Pangéenne Méga-Braségali Danse Flammes & Rafale Feu Méga-Dracaufeu Y Danse Flammes & Rafale Feu Méga-Ectoplasma Léchouille & Ball’Ombre Tyranocif Obscur Morsure & Centrifugifle Lugulabre Obscure Danse Flammes & Ball’Ombre Reshiram Crocs Feu & Flamme Croix Heatran Danse Flammes & Vortex Magma Trioxhydre Morsure & Centrifugifle Gromago Châtiment & Ball’Ombre

La liste ci-dessus inclut des Méga-Évolutions, des Légendaires, des formes Obscures et certains Pokémon communs, il devrait donc y avoir quelque chose pour les dresseurs de tous niveaux.

Cependant, même si les créatures listées sont très efficaces contre Necrozma Crinière du Couchant, rappelez-vous qu’elles doivent être montées de niveau et connaître les bonnes attaques si vous voulez remporter le combat.

La seule façon pour les joueurs d’obtenir Necrozma Crinière du Couchant dans Pokémon Go est de fusionner un Necrozma avec un Solgaleo.

Pour obtenir cette fusion, les joueurs doivent d’abord capturer les deux Pokémon.

Une fois que les dresseurs possèdent les deux créatures, ils auront besoin de :

1000 Énergies de Fusion Solaire (obtenues via des Tâches d’Étude Spéciale)

30 Bonbons Necrozma

30 Bonbons Cosmog

Après avoir complété toutes les exigences, tout ce que vous avez à faire est de vous rendre sur l’écran de votre Necrozma et de taper sur le bouton de fusion avec Solgaleo.

Necrozma Crinière du Couchant peut-il être shiny dans Pokémon Go ?

Oui, Necrozma Crinière du Couchant peut être shiny dans Pokémon Go, cette variation sera introduite dans le jeu en même temps que sa version régulière.

Bien que ce soit un Pokémon fusionné, vous n’avez pas besoin que les deux parties soient shiny. Pour obtenir un Necrozma Crinière du Couchant shiny, tout ce dont vous avez besoin est un Necrozma shiny et un Solgaleo régulier.

Le Necrozma Crinière du Couchant shiny est très différent, car son corps jaunâtre de Solgaleo devient rose pâle et les détails noirs de Necrozma deviennent bleu profond.

