Pokémon Go prépare le retour d’un Légendaire redoutable en attaque

Une nouvelle image sur le Google Play Store suggère que l’un des Pokémon Légendaires les plus puissants de Pokémon Go pourrait bientôt rejoindre le jeu à nouveau.

Chaque mois, les développeurs de Pokémon Go, Niantic, lancent une nouvelle série de Tâches d’Étude, une série de défis que les joueurs doivent relever pour obtenir des récompenses spéciales, des Pokémon uniques et d’autres objets utiles.

En plus des études générales, Pokémon Go organise souvent des événements centrés sur un thème particulier. Pour mai 2024, les joueurs ont la chance d’obtenir une autre rare Master Ball via l’Étude Magistrale : Merveilles de Capture.

En conséquence, les joueurs ont commencé à spéculer qu’un Pokémon Légendaire pourrait occuper le devant de la scène le mois prochain.

Comme l’a d’abord remarqué un utilisateur de Reddit, une nouvelle photo de Pokémon Go sur le Google Play Store tease l’arrivée de Méga-Rayquaza.

« J’ai vu quelqu’un poster cette image trouvée sur le Google Play Store. On dirait que nous pourrions obtenir Méga-Rayquaza pour le raid du 29 juin », a révélé Filain.

Rayquaza est un Pokémon Légendaire qui a été introduit pour la première fois dans la franchise lors de la Génération III. En tant que Pokémon de type Vol/Dragon, Méga-Rayquaza offre un style de jeu unique, principalement axé sur l’attaque.

Pour cette raison, les joueurs citent souvent le Méga comme l’un des meilleurs attaquants dans Pokémon Go, grâce à sa vitesse et ses attaques aériennes redoutables.

Après tout, lorsque Niantic offre une Master Ball aux joueurs, cela signifie souvent qu’un Pokémon difficile à attraper est en route.

Et lorsqu’il s’agit d’attraper des Pokémon Légendaires, en particulier un Méga, les capturer dans votre Poké Ball est toujours une tâche fastidieuse et difficile. Si Méga-Rayquaza apparaît dans Pokémon Go lors du prochain raid de juin, assurez-vous d’avoir une Master Ball prête à l’emploi.

