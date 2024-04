Necrozma est-il une Ultra-Chimère dans l’univers Pokémon ?

The Pokémon Company

Necrozma est un puissant Pokémon Légendaire de type Psy, mais est-il réellement classé comme une Ultra-Chimère ? La réponse varie selon les sources dans l’univers Pokémon.

Les Ultra-Chimères dans Pokémon sont ce qui se rapproche le plus des horreurs lovecraftiennes dans la franchise. Ce sont des êtres incroyablement puissants d’une autre dimension qui menacent le monde dans lequel résident les personnages principaux.

Bien que plusieurs Pokémon soient facilement classifiés comme Ultra-Chimères, il y en a un dont le statut est plus flou : Necrozma. Ce Pokémon Légendaire a peut-être été la mascotte de couverture pour Pokémon Ultra-Soleil & Ultra-Lune, mais la réponse à savoir s’il est une Ultra-Chimère est étonnamment vague.

Necrozma est-il une Ultra-Chimère dans les jeux Pokémon ?

Dans les jeux vidéo Pokémon, Necrozma est décrit comme étant étroitement lié aux Ultra-Chimères, mais n’est pas explicitement désigné comme tel. Son entrée dans le Pokédex de Pokémon Soleil le décrit comme “Rappelant une Ultra-Chimère”, mais il n’est jamais appelé ainsi dans aucune entrée du Pokédex.

Plus important encore, les Ultra Balls n’ont pas plus de chances de capturer Necrozma de la même manière qu’elles le font avec les Ultra-Chimères établies.

Necrozma est-il une Ultra-Chimère dans d’autres parties de Pokémon ?

Dans d’autres formes de médias, Necrozma est mentionné comme une Ultra-Chimère. Cela inclut l’anime Pokémon, le Jeu de Cartes à Collectionner, ainsi que le manga Pokémon Adventures, où il est finalement capturé dans une Ultra Ball. Ces sources ne sont cependant pas considérées comme canoniques par rapport aux jeux vidéo, et appartiennent à leurs propres continuités.

Voilà tout ce que vous devez savoir sur le statut de Necrozma en tant qu’Ultra-Chimère, qui arrivera bientôt dans Pokémon Go. Consultez nos guides pour en savoir plus sur Pokémon Go.

