Pokémon Go utilise l’éclipse pour révéler un nouveau Légendaire

L’annonce astucieuse de Niantic concernant l’éclipse solaire a suscité l’enthousiasme des joueurs de Pokémon Go, anticipant les débuts très attendus d’un Pokémon Légendaire pendant le Go Fest de cet été.

Les joueurs de Pokémon Go ont eu droit à une surprise lorsque Niantic a utilisé l’éclipse solaire pour annoncer que le Festival Go de Pokémon Go 2024 de cet été présentera les débuts de Necrozma.

Au moment où l’éclipse devenait visible à travers l’Amérique du Nord, Niantic a publié une vidéo montrant des images d’une éclipse et la silhouette de Necrozma avec la légende, “Cette #éclipse à venir annonce des aventures sombres dans #PokemonGO.”

Étant donné que Necrozma est un Pokémon Légendaire de Pokémon Soleil et Lune avec des formes alternatives inspirées par les éclipses solaires et lunaires, l’annonce et son timing ont rendu les fans enthousiastes.

“C’est probablement la façon la plus cool d’annoncer cela,” a déclaré un utilisateur de Twitter.

“Ça, c’est du bon marketing,” a dit un autre.

On ne sait pas encore si le Go Fest inclura uniquement la forme de base de Necrozma ou si nous aurons également Crinière du Couchant, Ailes de l’Aurore, et Ultra-Necrozma. Ces informations, et savoir si Necrozma sera limité à ceux ayant un ticket pour l’événement, seront probablement annoncées au fur et à mesure que nous nous approchons de l’événement.

Quoi qu’il en soit, Necrozma n’est pas le seul Pokémon rare faisant ses débuts pendant le Go Fest de cette année, car Niantic a déjà teasé le Mythique Marshadow.

Le Go Fest de Pokémon Go commence avec l’événement en personne à Sendai, Japon, se déroulant du 30 mai au 2 juin. D’autres événements en personne sont prévus à Madrid (14 – 16 juin) et à New York (5 – 7 juillet) avant un événement mondial qui se tiendra les 13 et 14 juillet.