La tenue de Necrozma dans Pokémon Go reçoit de nombreux éloges

L’événement Pokémon Go Fest Global 2024 est sur le point de commencer et les fans ont les yeux rivés sur une nouvelle tenue Necrozma comme principale nouveauté.

Les événements annuels ne sont pas plus grands que le Pokémon Go Fest Global 2024, si vous avez une envie fiévreuse de tous les attraper, bien sûr.

La célébration à venir de tout ce qui concerne Pokémon Go apporte de nouveaux défis spéciaux, une Arène de Défis Globaux avec des bonus pour le travail d’équipe, des chances accrues de Shiny, et plus encore. Vous devrez décider par vous-même si tout cela justifie l’achat d’un billet.

Une chose qui ne nécessitera pas de billet est une toute nouvelle tenue inspirée par le légendaire Necrozma. Dans un fil de discussion sur r/TheSilphRoad, les joueurs ont loué les nouveaux cosmétiques qui composent l’ensemble.

Contrairement aux plaintes habituelles concernant les nouvelles additions à Pokemon Go, cette tenue Necrozma a inspiré des éloges. La tenue semble s’inspirer de la tendance techwear de la fin des années 2010 et elle séduit une large partie des joueurs.

« Tout le monde se plaint toujours de Niantic (ce qui n’est pas étrange du tout), mais cette tenue Necrozma est l’une des meilleures tenues jamais sorties », a déclaré un joueur. « Il faut leur rendre hommage pour cela. »

Même les fans réticents à contribuer aux microtransactions du jeu ont été forcés d’admettre que la tenue est réussie. « La tenue Necrozma est super cool », a concédé un autre. « Je ne vais pas l’acheter parce que NON, mais elle est super cool. »

« Les goths Pokémon se régalent enfin », a déclaré un autre dresseur Pokémon en référence à la tenue. Un T-shirt Marshadow limité peut également attirer les fans de Pokémon Go qui se considèrent comme plongés dans les ténèbres.