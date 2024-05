Comment obtenir Vémini et Mandrillon dans Pokémon Go

The Pokémon Company

Vémini et Mandrillon ont enfin rejoint Pokémon Go, mais comment les joueurs peuvent-ils rencontrer ces Ultra-Chimères de type Poison et leurs formes shiny sont-elles disponibles dans le jeu ?

Dans Pokémon, les Ultra-Chimères sont pratiquement des entités lovecraftiennes, des espèces invasives d’une autre dimension avec des designs étrangement aliénants.

Ce n’est pas le cas de Vémini, qui est la plus mignonne et la plus proche des Pokémon parmi les Ultra-Chimères. En fait, Sacha a utilisé un (ainsi que son évolution) dans l’équipe qui l’a mené à sa première victoire de championnat lorsqu’il a remporté le titre dans la région d’Alola.

Après une longue absence dans le jeu, Vémini fait enfin partie de Pokémon Go. Ceux qui veulent trouver l’Ultra-Chimère insaisissable ont de la chance, car elle n’est pas difficile à localiser, puisqu’elle peut être trouvée dans le cadre d’une simple tâche d’étude, avec une évolution qui arrivera bientôt dans le jeu.

Actuellement, il n’y a qu’une seule façon d’obtenir Vémini dans Pokémon Go :

En récompense pour avoir complété une Tâche d’Étude Spéciale.

Vémini est disponible dans Pokémon Go dans le cadre de la saison du Monde des Merveilles, qui se déroule du 1er mars 2024 jusqu’au 1er juin 2024 à 10h00, heure locale, et les joueurs doivent compléter une simple Tâche de Recherche Spéciale appelée première partie du Monde des Merveilles pour le trouver.

Tout ce que vous devez faire pour terminer la première partie du Monde des Merveilles est :

Capturer 20 Pokémon.

Faire tourner 10 PokéStops.

Transférer 10 Pokémon.

Cela déclenchera une rencontre avec Vémini, où il ne s’enfuira pas.

Pour faire évoluer Vémini en Mandrillon dans Pokémon Go, vous devez le définir comme votre Copain, capturer 20 Pokémon de type Dragon, puis lui donner 200 bonbons Vémini.

L’évolution de Vémini en Mandrillon le transformera en un puissant Pokémon de type Poison/Dragon. Il est actuellement inconnu à quel point Mandrillon sera fort dans les formats compétitifs.

Vémini et Mandrillon peuvent-ils être shiny dans Pokémon Go ?

Non, Vémini et Mandrillon ne peuvent pas être shiny dans Pokémon Go. Cela changera probablement à l’avenir, mais actuellement, ce n’est pas possible.

