Les limites du système de Fusion de Pokémon Go exposées par un hundo Légendaire



Les joueurs de Pokémon Go expriment leur frustration concernant certains inconvénients agaçants entourant la nouvelle mécanique de Fusion après qu’un dresseur ait trouvé un hundo légendaire.

Niantic a introduit la nouvelle mécanique de Fusion dans le jeu mobile de capture de monstres lors du Festival Pokémon Go 2024 avec l’ajout de Necrozma.

Pour ceux qui ne le savent pas, Necrozma peut se fusionner avec Solgaleo et Lunala grâce à l’utilisation de l’Énergie Solaire et Lunaire.

La fusion de ces Pokémon Légendaires crée un nouveau Pokémon puissant qui a accès à des attaques et des capacités exclusives.



Malheureusement, la Fusion repose principalement sur Necrozma, bien qu’elle nécessite également un Solgaleo ou un Lunala. Si les dresseurs fusionnent ces deux Pokémon Légendaires, seuls les stats de Necrozma seront prises en compte dans la fusion finale.

C’est pourquoi un dresseur sur le subreddit Pokémon Go a exprimé sa déception après avoir réussi à attraper un Solgaleo hundo extrêmement rare.

Il a déclaré : « Premier hundo légendaire et ça ne compte pas car il va être fusionné et perdre ses stats », avant de fournir une capture d’écran pour preuve.

Bien que l’auteur du post semble déterminé à fusionner le Solgaleo avec Necrozma, beaucoup dans les commentaires ont exhorté le dresseur à garder le Solgaleo et à attendre un autre simplement pour la fusion.

« Nous aurons plus de Cosmog à l’avenir donc je ne fusionnerais pas celui-ci. Pokémon Go est un jeu de patience… La seule façon de perdre est de faire quelque chose de précipité sans évaluer pleinement la situation », a déclaré un fan.

D’autres ont argumenté qu’un Solgaleo hundo a en fait plus de mérite en PvP qu’un Necrozma Crinière du Couchant.

« C’est bon en Master League. Ne le fusionne pas et ne le gaspille pas, c’est-à-dire si tu es un joueur PvP. Et pour la Master League, tu dois atteindre le niveau 50, ce qui est une tâche presque impossible à cause de la nécessité des bonbons XL. »

Parce que Necrozma Crinière du Couchant et Necrozma Ailes de l’Aurore dépendent uniquement d’un Pokémon pour leurs stats, cela peut être frustrant pour les joueurs qui veulent utiliser la fusion mais n’ont qu’un Solgaleo ou Lunala avec de bonnes stats.

Quoi qu’il en soit, la décision de perdre l’accès à leur Pokémon de base à travers la fusion ou de gaspiller l’Énergie de Fusion pour le défusionner plus tard n’est certainement pas attrayante.