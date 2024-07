Un joueur de Pokémon Go “très contrarié” par un bug lors d’un Raid contre Necrozma

Un joueur de Pokémon Go s’est retrouvé frustré et contrarié après avoir rencontré un bug lors des Raids du jeu.

Dans le cadre du Festival Pokémon Go de New York, des dresseurs ont eu l’opportunité de capturer le Pokémon légendaire Necrozma et sa variante Shiny. L’Ultra-Chimère, introduite pour la première fois dans les jeux de la Génération 8, Ultra-Soleil et Ultra-Lune, est normalement inaccessible en dehors des événements.

Documentant une telle rencontre sur Reddit, le joueur affecté par le bug a publié des preuves photographiques de lui et de son équipe battant Necrozma avec beaucoup de temps restant.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Malgré la victoire, ils n’ont pas été conduits à l’écran de capture. Au lieu de cela, ils ont reçu le message “Temps écoulé !” après que le chronomètre ait continué son décompte jusqu’à zéro.

Un ticket envoyé au support de Niantic documentant les circonstances a reçu une réponse automatique indiquant :

“Merci de nous avoir écrit. Après une enquête approfondie, nos dossiers montrent que vous avez réussi à terminer le Raid mentionné ou que vous avez déjà été remboursé pour ce problème de Raid. Comme aucun problème de Raid n’a été trouvé, nous ne pourrons pas vous compenser pour cette réclamation.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“On dirait un glitch qui n’a jamais permis à Necrozma de s’évanouir même s’il a été vaincu avec beaucoup de temps restant”, est venue une réponse.

En réponse, l’auteur original a indiqué qu’il n’avait reçu aucun remboursement pour le Passe de Raid à distance utilisé. “Oui, c’est ce qui s’est passé, malheureusement. C’est assez ennuyeux qu’ils ne puissent pas rembourser le Passe à distance. Honnêtement, je vais arrêter les Raids à distance car c’est la cinquième fois que cela se produit”, ont-ils poursuivi.

De nombreuses réponses ont partagé des anecdotes similaires :

L’article continue après la publicité

En rapport: Les joueurs de Pokémon Go sont sérieusement inquiets pour le futur Raid Mewtwo

L’article continue après la publicité

“Cela m’est arrivé pour Méga-Rayquaza. Même réponse de Niantic”, a répondu quelqu’un, tandis qu’un autre a suggéré que le problème vient du fait que les chronomètres des Raids ne se synchronisent pas correctement. “Oui, je ne comprends pas ce chronomètre. Les 10 dernières secondes sont fausses. Si vous ne le battez pas avant 12 secondes, cela ne comptera pas comme une victoire”, a-t-il dit.