La meilleure équipe pour la Ligue Master de Pokémon Go | Ligue de Combat

La Ligue Master est le format PVP le plus impitoyable sur Pokémon Go. Découvrez la meilleure équipe et les meilleurs Pokémon pour cette ligue sans restriction.

Les joueurs de Pokémon Go ont plusieurs ligues à leur disposition pour assouvir leur soif d’affrontements PvP. Si la Ligue Super et la Ligue Hyper imposent une limite à la puissance des Pokémon participants, il n’en est rien pour la Ligue Master.

En effet, la Ligue Master n’impose aucune limite de PC. Les dresseurs s’affrontant dans ce format sont donc libres d’utiliser les monstres les plus redoutables de leur collection, notamment les Pokémon légendaires.

L’article continue après la publicité

Découvrez sans plus attendre les meilleurs Pokémon et la meilleure équipe pour partir au combat dans la Ligue Master de Pokémon Go.

Sommaire

Niantic

La meilleure équipe pour la Ligue Master

L’un des meilleures équipe que vous pouvez assembler sur Pokémon Go est la combinaison de Zekrom, Dialga et Lugia.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

En plus d’être extrêmement puissants individuellement, ces 3 Pokémon offrent une excellente couverture de type.

Les grosses faiblesses de cette équipe sont la Glace et le Sol. Si le type Glace est très peu représenté, le type Sol est problématique à cause de l’omniprésence de Groudon en Ligue Master. Néanmoins, Lugia est justement là pour se débarrasser des Pokémon Sol un peu trop gênants.

L’article continue après la publicité

Les meilleurs Pokémon pour la Ligue Master

Lugia

Niantic | The Pokémon Company

Type : Psy / Vol

Psy / Vol Attaque Immédiate : Draco-Queue

Draco-Queue Attaques Chargées : Aéroblast, Prescience

Aéroblast, Prescience Résistances : Plante, Psy, Combat, Sol

Plante, Psy, Combat, Sol Faiblesses : Roche, Spectre, Électrik, Glace, Ténèbres

Groudon

Niantic | The Pokémon Company

Type : Sol

Sol Attaque Immédiate : Tir de Boue

Tir de Boue Attaques Chargées : Poing Feu, Séisme

Poing Feu, Séisme Résistances : Électrik, Poison, Roche

Électrik, Poison, Roche Faiblesses : Eau, Plante, Glace

Dialga

Niantic | The Pokémon Company

Type : Acier / Dragon

Acier / Dragon Attaque Immédiate : Draco-Souffle

Draco-Souffle Attaques Chargées : Draco-Météore, Tête de Fer

Draco-Météore, Tête de Fer Résistances : Poison, Plante, Normal, Vol, Roche, Insecte, Acier, Eau, Électrik, Psy

Poison, Plante, Normal, Vol, Roche, Insecte, Acier, Eau, Électrik, Psy Faiblesses : Combat, Sol

Kyogre

Niantic | The Pokémon Company

Type : Eau

Eau Attaque Immédiate : Cascade

Cascade Attaques Chargées : Surf, Blizzard

Surf, Blizzard Résistances : Acier, Eau, Feu, Glace

Acier, Eau, Feu, Glace Faiblesses : Électrik, Plante

Giratina – Forme Alternative

Niantic | The Pokémon Company

Type : Spectre / Dragon

Spectre / Dragon Attaque Immédiate : Griffe Ombre

Griffe Ombre Attaques Chargées : Revenant, Draco-Griffe

Revenant, Draco-Griffe Résistances : Poison, Insecte, Feu, Eau, Plante, Électrik, Normal, Combat

Poison, Insecte, Feu, Eau, Plante, Électrik, Normal, Combat Faiblesses : Spectre, Glace, Dragon, Ténèbres

Zekrom

Niantic | The Pokémon Company

Type : Dragon / Électrik

Dragon / Électrik Attaque Immédiate : Rayon-Chargé

Rayon-Chargé Attaques Chargées : Fusion Bolt, Colère

Fusion Bolt, Colère Résistances : Électrik, Vol, Acier, Feu, Eau, Plante

Électrik, Vol, Acier, Feu, Eau, Plante Faiblesses : Sol, Glace, Dragon, Fée

Togekiss

Niantic | The Pokémon Company

Type : Fée, Vol

Fée, Vol Attaque Immédiate : Charme

Charme Attaques Chargées : Éclat Magique, Lance-Flammes

Éclat Magique, Lance-Flammes Résistances : Combat, Sol, Insecte, Dragon, Plante, Ténèbres

Combat, Sol, Insecte, Dragon, Plante, Ténèbres Faiblesses : Poison, Roche, Acier, Électrik, Glace

Melmetal

Niantic | The Pokémon Company

Type : Acier

Acier Attaque Immédiate : Éclair

Éclair Attaques Chargées : Éboulement, Surpuissance

Éboulement, Surpuissance Résistances : Poison, Normal, Vol, Roche, Insecte, Acier, Plante, Psy, Glace, Dragon, Fée

Poison, Normal, Vol, Roche, Insecte, Acier, Plante, Psy, Glace, Dragon, Fée Faiblesses : Combat, Sol, Feu

Dracolosse

Niantic | The Pokémon Company

Type : Dragon / Vol

Dragon / Vol Attaque Immédiate : Draco-Queue

Draco-Queue Attaques Chargées : Draco-Griffe, Surpuissance

Draco-Griffe, Surpuissance Résistances : Sol, Plante, Combat, Insecte, Feu, Eau

Sol, Plante, Combat, Insecte, Feu, Eau Faiblesses : Glace, Roche, Dragon, Fée

Ho-Oh

Niantic | The Pokémon Company

Type : Feu / Vol

Feu / Vol Attaque Immédiate : Calcination

Calcination Attaques Chargées : Rapace, Feu Sacré

Rapace, Feu Sacré Résistances : Insecte, Plante, Sol, Combat, Acier, Feu, Fée

Insecte, Plante, Sol, Combat, Acier, Feu, Fée Faiblesses : Roche, Eau, Électrik

Retrouvez nos autres guides Pokémon Go :

Calendrier des Heures Vedettes | Calendrier des Raids | Études de Terrain et récompenses | Codes pour objets gratuits | Capturer Métamorph | Battre Giovanni | Battre Arlo | Battre Cliff | Battre Sierra | Battre les sbires Rocket