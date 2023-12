La Ligue Master de Pokémon Go : Un terrain de jeu pay to win ?

Les fans de Pokémon Go ont été étonnés par un duel épique, entre deux dresseurs, qui a vu s’affronter certains des Pokémon les plus puissants possibles dans la Ligue Combat GO.

Pokémon Go propose trois ligues différentes pour les compétitions entre dresseurs : la Grande Ligue, la Super Ligue et la Ligue Master. Alors que la Ligue Super et la Ligue Hyper ont des limites de PC et une méta basée sur ces limites, ce n’est pas le cas de la Ligue Master où tous les Pokémon sont éligibles.

Cela crée une dynamique unique où les meilleures équipes sont généralement de véritables forteresses de puissance avec le niveau et les PC les plus élevés possibles. Bien que ces Pokémon puissants puissent être obtenus via le jeu régulier, c’est beaucoup plus facile avec l’aide des microtransactions.

Cela a conduit à ce que la Ligue Master ait une réputation de jeu “payer pour gagner”, mais ce dernier combat pourrait être l’exemple le plus extrême de cela jusqu’à présent.

Un duel de Mewtwo dans Pokémon Go symbolise la Ligue Master “pay to win”

La communauté Pokémon Go a été stupéfaite par la publication d’un dresseur sur ce qui pourrait être le combat le plus “pay to win” de l’histoire du JcJ.

Partageant leur duel, le dresseur a posté sur Reddit : “Juste des choses de Ligue Master. Mewtwo Obscur niveau 50 HUNDO vs Mewtwo Obscur niveau 50 SHUNDO.”

Ce duel absurde entre les dresseurs a présenté deux Mewtwo extrêmement rares avec des IV parfaits, tous deux au niveau maximum, ayant accès à deux attaques spéciales et l’un étant même shiny. Ces deux monstres définissent les Pokémon de fin de jeu avec peu d’équivalents.

Discutant du post, un joueur a répondu : “Si ‘payer pour gagner’ était une image ;p” avec l’OP admettant alors “C’est très vrai, la Ligue Master est la ligue premium et je n’ai aucune honte à admettre que la plupart de mes succès là-bas viennent de cela.”

Pour obtenir un Mewtwo Ombre de niveau maximal avec des IV parfaits, un joueur doit soit avoir une chance incroyable, soit participer à de nombreux raids. Pour la plupart des dresseurs, cela n’est possible qu’en dépensant beaucoup d’argent en billets de Raid.

Bien que la plupart s’accordent à dire que la Ligue Master est au moins en partie un jeu “payant pour gagner”, un joueur a défendu l’OP en répondant : “Ce n’est pas ‘payer pour gagner’ mais ‘payer pour participer’. Beaucoup de gens ont des légendaires au maximum mais ils sont toujours bloqués près du dernier rang car ils ne connaissent pas les stratégies optimales.”

Ce n’est pas seulement le JcJ qui a soulevé des inquiétudes quant aux mécaniques de jeu pay to win dans Pokémon Go. Les joueurs ont également été mécontents de la nouvelle mission de Recherche spéciale Master Ball que certains ont jugée trop chère.