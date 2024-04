Le meilleur moveset de Courrousinge dans Pokémon Go | Meilleures attaques PvP et Raid

The Pokémon Company

Le populaire singe enragé a fait ses débuts dans Pokémon Go au début de l’année, donc si vous avez réussi à capturer un Courrousinge, voici tout ce que vous devez savoir sur les movesets de ce Pokémon pour les combats PvP et les Raids.

Courrousinge fait partie de la famille de Férosinge, car c’est la nouvelle évolution de Colossinge dans Écarlate & Violet. Ce singe furieux est devenu un succès dans la région de Paldea en raison de ses statistiques et de sa combinaison de types, lui valant une introduction précoce dans Pokémon Go avec l’événement des Combats Enragés.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Si vous étiez l’un des joueurs chanceux qui a capturé ce Pokémon de type Combat/Spectre ou si vous cherchez à en obtenir un, voici ses meilleurs movesets pour les combats PvP et les Raids.

Niantic

Toutes les attaques de Courrousinge dans Pokémon Go

Ce Pokémon en colère possède deux Attaques Immédiates et quatre Attaques Chargées dans son répertoire, allant du type Combat au type Ténèbres et même Glace.

Attaques Immédiates de Courrousinge :

Riposte (Combat/STAB)

Balayage (Combat/STAB)

Attaques Chargées de Courrousinge :

Close Combat (Combat/STAB)

Poing Glace (Glace)

Balayette (Combat/STAB)

Tranche-Nuit (Ténèbres)

Ball’Ombre (Spectre/STAB)

Meilleur moveset de Courrousinge pour le PvP dans Pokémon Go

Le meilleur moveset pour Courrousinge en PvP consiste à utiliser Riposte comme Attaque Immédiate et Ball’Ombre comme Attaque Chargée.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Riposte n’est pas seulement l’une des meilleures Attaques Immédiates en PvP, elle est ultimement meilleure que Balayage, car elle inflige le double des dégâts pour seulement un peu plus d’énergie.

Ball’Ombre est essentiellement une attaque dévastatrice et ne coûte que 10 énergies de plus que Close Combat. De plus, elle n’a aucun inconvénient, ce qui signifie que vous pouvez l’utiliser librement sans vous soucier des auto-affaiblissements.

Meilleur moveset de Courrousinge pour les Raids dans Pokémon Go

Le meilleur moveset que les joueurs peuvent sélectionner pour Courrousinge dans Pokémon Go est Riposte comme Attaque Immédiate et Close Combat comme Attaque Chargée, avec 13,94 dégâts par seconde.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Étant donné que ce singe n’est ni de type Glace ni de type Ténèbres, l’utilisation de Poing Glace ou Tranche-Nuit comme Attaque Chargée n’est pas recommandée, sauf si vous recherchez une couverture.

Il est préférable de construire Courrousinge avec juste des attaques de type Combat, car il n’a pas d’Attaque Immédiate de type Spectre pour capitaliser sur Ball’Ombre. De plus, toutes les attaques de type Combat bénéficieront du Bonus de Type d’Attaque Similaire (STAB), infligeant 20 % de dégâts supplémentaires.

Voilà les meilleurs movesets pour Courrousinge dans Pokémon Go. Pour plus de contenu sur le jeu, consultez les guides ci-dessous :

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Calendrier des Raids | Calendrier des Heures Vedettes | Tableau des types | Codes promo | Guide Giovanni | Guide Arlo | Guide Cliff | Guide Sierra | Guide sbires Rocket | Attraper Métamorph | Meilleurs Pokémon | Journée Communauté | Études de Terrain