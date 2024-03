Des surprises “épicées” dans les Combats de Pokémon Go séduisent les joueurs

Les joueurs de Pokémon Go félicitent d’autres concurrents de la Ligue de Combat pour avoir assemblé des équipes “épicées” qui maintiennent l’action intéressante.

La Ligue Combat GO permet aux joueurs du monde entier de s’affronter contre d’autres Dresseurs de niveau 10 et plus pour gagner des récompenses et grimper dans les classements mondiaux.

Ainsi, la fonctionnalité compétitive invite les joueurs à tester leurs tactiques de combat, spécifiquement en assemblant des équipes gagnantes capables de relever des matchs difficiles.

Certaines compositions d’équipe représentent des paris plus sûrs que d’autres, puisque les utilisateurs de Pokémon Go ont découvert quels Pokémon se complètent le mieux sur le champ de bataille. Cependant, de temps en temps, des compositions d’équipe intéressantes de la Ligue Super parviennent même à surprendre les joueurs vétérans.

L’utilisateur Reddit fraggle_captain a attiré l’attention sur ce phénomène dans un post récent, mettant spécifiquement en avant une composition d’équipe “épicée” de la Ligue Super qui les a impressionnés.

Lors d’un match, le Redditeur a combattu une équipe composée de Mistigrix, Lestombaile et Avaltout. “C’était fantastique parce que je n’avais absolument aucune idée des attaques chargées à attendre,” ont-ils expliqué.

La confrontation inattendue a rendu l’action “plus amusante”, a déclaré l’utilisateur, ajoutant que cela leur a également rappelé certaines attaques de créatures qu’ils affrontent rarement.

D’autres joueurs de la Ligue de Combat Pokémon Go se sont joints à la conversation pour dire qu’eux aussi aiment varier les plaisirs. Une personne a déclaré, “J’aime varier ! C’est pourquoi j’aime les coupes spéciales. Ça garde le jeu frais et amusant.” Le même utilisateur a ensuite partagé son mélange favori de Togedemaru, Dedenne et Azumarill.

Quelqu’un d’autre a dit qu’il aimait voir des compositions d’équipe différentes parce que certaines équipes sont devenues bien trop communes. “J’adore quand les gens ont des équipes totalement aléatoires aussi, ça devient vraiment ennuyeux de toujours affronter Laggron, les légendaires et les dragons.”

