Un joueur de Pokémon Go célèbre étrangement une défaite dans la Ligue Super

La Ligue de Combat de Pokémon Go est souvent dominée par quelques Pokémon sélectionnés, mais l’expérience de ce joueur dans la Ligue Super montre pourquoi vous ne devriez pas avoir peur d’innover.

L’histoire d’un joueur de Pokémon Go concernant une récente expérience dans la Ligue Super constitue un argument convaincant en faveur de la constitution d’équipes intéressantes plutôt que des plus compétitives.

Comme l’a partagé l’utilisateur Reddit fraggle_captain, ils ont récemment affronté un adversaire avec un Meowstic, Bombirdier et Avaltout dans la Ligue Super. Ces Pokémon ne sont pas considérés comme les meilleures options pour le format, mais selon le posteur, cela a contribué à l’expérience.

“C’était fantastique parce que je n’avais absolument aucune idée des attaques chargées à attendre,” ont-ils expliqué.

Considérant que les mécaniques de combat de Pokémon Go sont assez simples et que les ensembles de mouvements sont limités, il est assez facile de prédire ce que votre adversaire va faire une fois qu’il envoie son Pokémon. Cependant, une équipe inattendue comme celle-ci pourrait vous surprendre.

“Qui aurait cru que Mistigrix (un chat psychique) avait une attaque chargée de type plante?” a déclaré le joueur, révélant que Mistigrix avait facilement vaincu leur Laggron. “Cela a rendu les choses beaucoup plus amusantes quand je ne savais pas ce qui allait suivre au lieu de voir constamment les mêmes 10-15 Pokémon.”

Même si le joueur a été vaincu, il a admis, “La défaite ne m’a pas du tout dérangé car je pense que j’avais le sourire aux lèvres pendant tout le combat!”

L’histoire a amené d’autres joueurs à regretter que l’expérience de la Ligue Super de Pokémon Go soit souvent gâchée par des équipes et des ensembles de mouvements répétitifs. “La Ligue Hyper n’est plus amusante à cause de Cressilia et Giratina,” a dit un commentateur.

Alors que certains Pokémon et mouvements sont clairement mieux adaptés aux combats que d’autres, cette histoire montre clairement que l’équipe “idéale” n’est pas toujours la meilleure option. En fait, surprendre vos adversaires avec un Pokémon ou un mouvement inattendu pourrait être la clé de la victoire.

