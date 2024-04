Le meilleur moveset de Manternel dans Pokémon Go | Meilleures attaques PvP et Raid

The Pokémon Company

Les dresseurs souhaitant élever un Manternel, le Pokémon Nourricier, dans Pokémon Go devraient connaître son meilleur moveset pour les combats Raid et PvP. Analysons toutes ses attaques pour déterminer lesquelles sont les plus intéressantes.

Manternel est un puissant Pokémon de type Insecte et Plante, qui peut se montrer utile en PvP comme en Raids dans Pokémon Go. Mais avant d’améliorer au maximum les PC de votre monstre, mieux vaut vous assurer qu’il connaît les attaques les plus efficaces à sa disposition.

Voyons donc en détail chacune des attaques de Manternel et déterminons quel moveset est le meilleur.

The Pokémon Company

Toutes les attaques de Manternel dans Pokémon Go

L’élégant Manternel dispose de seulement deux Attaques Immédiates et quatre Attaques Chargées dans Pokémon Go, réparties entre seulement deux types. Voici son ensemble complet d’attaques :

Attaques Immédiates de Manternel

Piqûre (Insecte/STAB)

Tranch’Herbe (Plante/STAB)

Attaques Chargées de Manternel

Plaie Croix (Insecte/STAB)

Lame Feuille (Plante/STAB)

Vent Argenté (Insecte/STAB)

Tempête Verte (Plante/STAB)

Meilleur moveset de Manternel pour le PvP

Le meilleur ensemble d’attaques pour Manternel dans le contenu PvP est Piqûre comme Attaque Immédiate, et Lame Feuille et Plaie Croix comme Attaques Chargées.

Le choix de l’Attaque Immédiate devrait se porter sur Piqûre grâce à ses dégâts intéressants et sa bonne génération d’énergie. La raison pour laquelle Piqûre est préférée à Tranch’Herbe est due à la faible génération d’énergie de cette dernière en comparaison.

Le premier emplacement d’Attaque Chargée devrait être occupé par Lame Feuille grâce à ses solides dégâts, son faible coût en énergie et les avantages du STAB.

Bien que Plaie Croix ne frappe pas aussi fort que Lame Feuille, il surpasse Vent Argenté et devrait être utilisé dans le deuxième emplacement d’Attaque Chargée.

Meilleur moveset de Manternel pour les Raids

Pour les combats de Raid, les dresseurs devraient s’assurer que Manternel connaisse Tranch’Herbe comme Attaque Immédiate, et Lame Feuille et Plaie Croix comme Attaques Chargées.

Dans les Raids, Manternel peut être utilisé comme un attaquant de type Plante et Insecte, mais son ensemble d’attaques de type Plante est légèrement meilleur dans les contenus PvE.

En plus de Lame Feuille, les dresseurs peuvent ajouter Plaie Croix dans le deuxième slot pour un peu de couverture de type.

Cela dit, remplacer Tranch’Herbe par Piqûre si vous souhaitez un attaquant de type Insecte peut également fonctionner.

Voilà tout ce que vous devez savoir sur le meilleur ensemble d’attaques de Manternel pour les contenus PvP et Raid dans Pokémon Go. Pour plus de contenu sur le jeu, consultez les guides ci-dessous :

