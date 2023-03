La meilleure équipe pour la Coupe Montagne sur Pokémon Go

La Coupe Montagne offre un nouveau challenge PVP sur Pokémon Go. Découvrez la meilleure équipe et les meilleurs Pokémon pour y participer.

Si la Ligue Super, la Ligue Hyper et la Ligue Master sont les événements PVP les plus connus sur Pokémon Go, Niantic n’hésite pas à innover en proposant aux joueurs des formats plus atypiques.

Si vous souhaitez vous frotter à d’autres dresseurs avec l’aide de créatures qui sortent des carcans de la meta habituelle, laissez-vous tenter par la Coupe Montagne et ses Pokémon Acier, Glace, Roche et Sol.

Découvrez sans plus attendre la meilleure équipe et les meilleurs Pokémon pour la Coupe Montagne sur Pokémon Go.

Sommaire

Niantic

La meilleure équipe pour la Coupe Montagne

L’équipe la plus puissante pour la Coupe Montagne est probablement la combinaison de Lançargot, Excavarenne et Momartik.

En plus d’être très puissants individuellement, ces Pokémon disposent d’une large couverture de types lorsqu’ils sont associés.

Évidemment, cette équipe n’est la meilleure que théoriquement. L’efficacité de vos Pokémon dépendra toujours de l’adversaire que vous affrontez. Par exemple, Lançargot – bien qu’excellent dans cette Coupe – est particulièrement faible face à Airmure. Si ce Pokémon venait à être particulièrement populaire, vous avez tout intérêt à modifier votre équipe.

Les meilleurs Pokémon pour la Coupe Montagne

Voici une sélection de 10 Pokémon particulièrement efficaces en Coupe Montagne :

Pokémon Apparence Attaque immédiate Attaques chargées Lançargot Riposte Tunnelier et Mégacorne Excavarenne Tir de Boue Poing Feu et Séisme Momartik Poudreuse Avalanche et Ball’Ombre Noacier Balle Graine Mégafouet et Fatal-Foudre Scorvol Cru-Ailes Séisme et Tranche-Nuit Kaimorse Poudreuse Stalactite et Séisme Barbicha Tir de Boue Boue-Bombe et Blizzard Registeel Verrouillage Exploforce et Élecanon Lucario Riposte Poing Boost et Ball’Ombre Maraiste Tir de Boue Séisme et Lame de Roc

Règles et restrictions de la Coupe Montagne

Voici les restriction de la Coupe montagne sur Pokémon Go :

Chaque Pokémon doit être de type Glace, Sol, Roche et/ou Acier Les Pokémon peuvent avoir un Double-type (exemple : Sol et Eau)

PC max : 1500

Pokémon banni : Laggron

La Coupe Montagne début sur Pokémon Go le mercredi 22 mars 2023 à 21h (fuseau horaire GMT+1 – France métropolitaine) et prendra fin le mercredi 29 mars 2023.

Cette nouvelle Coupe prend donc place en même temps que la Ligue Hyper, pour laquelle nous vous invitons à découvrir la meilleure équipe !

