Cette équipe de Pokémon Go reste la moins populaire à cause d’un mème

Une équipe de Pokémon Go est de loin la moins populaire, avec des joueurs regrettant leur alliance dès le début du jeu, et nous pouvons remercier un mème de 2016 pour tous ses défauts.

Il y a trois équipes dans Pokémon Go, mais on pourrait vous pardonner de penser qu’il n’y en avait que deux, Sagesse (Bleu) et Bravoure (Rouge). Après tout, à quelle fréquence voyez-vous vraiment une Arène possédé par l’équipe Intuition (Jaune) lors de vos déplacements ? Pas souvent, car l’équipe jaune est facilement la moins choisie dans le jeu et cela depuis l’arrivée du jeu en 2016.

En fait, l’impopularité de l’équipe Intuition était si prononcée au début du jeu qu’elle est rapidement devenue un mème, avec de nombreux joueurs de Pokémon Go plaisantant sur le fait que leur leader, Spark, était un peu distrait. Ainsi, Sagesse et Bravoure se sont toujours disputés la première place, tandis qu’Intuition luttait simplement pour être remarqué en arrière-plan.

Il est clair que le mème a certainement marqué les esprits, avec de nombreux joueurs qui se rendent régulièrement sur le Reddit Pokémon Go pour se demander pourquoi l’équipe est si peu populaire.

Naturellement, certains aiment choisir le moins favori, tandis que d’autres n’étaient tout simplement pas au courant du mème et trouvent maintenant de plus en plus difficile d’atteindre le niveau maximum en raison de l’équipe impopulaire.

Heureusement, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours changer d’équipe pour les plus populaires Bravoure ou Sagesse (cela coûte 1 000 PokéPièces). Cependant, si plus de joueurs rejoignent les «outsiders», alors peut-être verrons-nous une résurgence de l’équipe Intuition et les verrons-nous monter au sommet des Arènes.