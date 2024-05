Un échec dans un Méga-Raid de Pokémon Go mène au “meilleur” conseil possible

The Pokémon Company

La communauté de Pokémon Go a donné de précieux conseils à un joueur qui a partagé son expérience malheureuse lors d’un Méga-Raid.

Pokémon Go offre plusieurs types de Passes de Raid pour les joueurs intéressés par les combats PvE contre les boss. Le moyen le plus courant d’obtenir des Passes de Raid à Distance gratuits est en récompense des Percées de Recherche.

Un utilisateur free-to-play sur Reddit a récemment expliqué qu’il avait gaspillé son Passe de Raid à Distance durement gagné après avoir été invité à un Méga-Raid par un autre Dresseur. Juste avant le début du combat, la personne qui avait envoyé l’invitation a soudainement quitté le match.

Bien que le joueur abandonné n’ait pas pu récupérer son passe, un utilisateur nommé NaonAdni a fourni un conseil sur la façon d’éviter de perdre des Passes de Raid lorsque des coéquipiers quittent le combat avant qu’il ne commence.

Niantic

Selon le Redditor, tous les joueurs de Pokémon Go devraient créer une équipe PvP vide pour les Raids et l’enregistrer. Cela est possible après avoir cliqué sur l’onglet “Équipe” dans le menu de combat PvP.

“Ensuite, lorsque vous attendez le début d’un raid et que vous soupçonnez que des gens pourraient quitter… choisissez cette équipe vide comme votre équipe de départ pour le raid”, a expliqué la personne.

Si d’autres Dresseurs quittent avant le début du combat, au lieu de commencer le Raid, le jeu demandera au joueur de choisir une autre équipe. Le joueur restant ne devrait avoir aucun problème à quitter le match sans perdre son Passe de Raid, car cela ne comptera pas comme s’il avait participé à un combat.

Au moment de la rédaction, le commentaire de NaonAdni a reçu encore plus de votes positifs que le post original sur le Méga-Raid, avec de nombreux joueurs de Pokémon Go le remerciant pour ce conseil.

Un commentaire en particulier dit : “Ce conseil devrait être mis en avant tout en haut de ce subreddit ! C’est le meilleur conseil que j’ai lu depuis des années !”

