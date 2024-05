Un joueur Pokémon Go dévoile des astuces clés pour atteindre le statut de Meilleur Copain

Nouer des amitiés est difficile en temps normal, et pour les joueurs de Pokémon Go, atteindre le statut de « Meilleur Copain » peut sembler être une tâche ardue. Bien que certains événements de Pokémon Go facilitent les choses, gagner des cœurs avec votre Pokémon peut souvent être laborieux.

Depuis que Niantic a introduit la fonctionnalité de Copain dans Pokémon Go, les dresseurs peuvent jouer avec leur Pokémon Copain, leur offrir des cadeaux ou les emmener en promenade, entre autres tâches, afin de renforcer leur amitié pour diverses récompenses.

Heureusement pour ceux qui espèrent se rapprocher de leurs Monstres de Poche préférés, certains vétérans de Pokémon Go expliquent la meilleure façon de se faire des amis rapidement, sans avoir besoin de se mettre au vélo ou de commencer un cours de cuisine.

Le joueur de Pokémon, codymason84, a partagé un post détaillé sur Reddit, décrivant les étapes les plus efficaces pour passer d’étranger à Meilleur Copain en environ 12 à 13 jours.

Le processus suggéré est assez détaillé, mais si les joueurs ont le temps de suivre chaque étape, cela semble être une méthode efficace et fiable pour atteindre le statut de Meilleur Copain.

Naturellement, tout le monde n’était pas d’accord avec cette approche dans le fil de discussion, certains mentionnant que ce processus semble « trop de travail » ou que cela ne « fonctionne que si votre travail est de jouer à Pokémon Go ».

Cependant, un commentaire soutient cette méthode, disant : « Je fais ça presque tous les jours depuis environ six mois. ~25 meilleurs copains. » Obtenir autant de Meilleurs Copains est une réalisation massive, comme d’autres joueurs l’ont confirmé, avec un commentaire ajoutant : « Génial, mec, c’est impressionnant et tu es vraiment au top. »

Un autre argument des joueurs de Pokémon Go est que bien que cette méthode soit utile, les objets rares appelés Poffins sont en fait faciles à obtenir. Normalement, ils sont récompensés pour avoir scanné des lieux réels pour aider à améliorer les cartes et les fonctionnalités de réalité augmentée, bien que cela puisse parfois entraîner des interactions gênantes.

Une personne commente, expliquant : « C’est un bon conseil, c’est sûr. Mais les Poffins sont si faciles à obtenir. J’en ai 501 en ce moment même. Je scanne juste le trottoir ou mon chien et personne n’est effrayé par un inconnu agitant son téléphone en public. »