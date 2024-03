La communauté éloignée de Pokémon Go reçoit des excuses après une révélation choquante

Les joueurs ruraux de Pokémon Go ont finalement reçu des excuses de la part d’un autre dresseur après avoir été contraints de jouer à distance et d’en subir les conséquences.

Les joueurs de Pokémon Go habitant à la campagne ont toujours eu beaucoup plus de difficultés que ceux vivant dans des villes ou des agglomérations densément peuplées. Avec les fonctionnalités principales du jeu mobile étant fortement dépendantes de la localisation et de la présence d’une communauté locale active, les joueurs éloignés ont eu du mal à jouer depuis sa sortie.

Malgré le sentiment déjà présent que le jeu n’était pas fait pour eux, ils deviennent souvent aussi la cible de plaisanteries au sein de la communauté. Cependant, un dresseur a finalement pris la place des joueurs à la campagne et a décidé de s’excuser.

Le joueur de Pokémon Go GardenSquid1 a admis : « Je suis désolé, dresseurs ruraux. Peut-être que je vous ai traités trop durement (en visitant la famille à la campagne). »

Cela a été posté aux côtés d’une capture d’écran du jeu, qui présentait un arrière-plan morne avec absolument rien en vue à part des nuages noirs et de la pluie. Pas même un seul PokéStop ou une Arène.

Le commentaire le plus populaire dit : « N’oubliez pas de participer aux raids !! Bonne chance ! » Tandis que divers autres plaisantaient sur son malheur, « Pourquoi n’as-tu pas encore trois Artikodin Obscurs ? »

Pendant ce temps, les joueurs ruraux partageaient des expériences similaires. « J’ai dû arrêter de jouer à Go pour cette raison. C’était vraiment pas la peine, » a déclaré l’un d’eux. Un autre a ajouté : « Notre communauté locale se compose de 8 personnes et se trouve à 15 km. Toutes les six semaines environ, quelqu’un demande « quelqu’un pour des raids ce mercredi ? » et ensuite tout ce que vous pouvez entendre, ce sont des grillons. »

D’autres sont venus montrer leur soutien. « Visiter la famille m’a vraiment donné un nouveau sens d’appréciation pour ma ville et du respect pour les joueurs ruraux. Ils doivent vraiment aimer ce jeu et méritent des cadeaux/reconnaissances de la part de Niantic car c’était difficile. » Un autre a répondu : « Chapeau à tous les joueurs ruraux ! C’est de la dévotion et de l’amour, c’est sûr !! »

Dans l’ensemble, il y a eu un sentiment écrasant parmi ces joueurs ruraux que Pokémon Go n’était pas fait pour eux. Cela a été confirmé par leur déception face au manque de soutien de Niantic pour améliorer l’expérience des joueurs qui habitent loin des grandes villes.

