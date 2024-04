Le meilleur moveset de Mangriff dans Pokémon Go | Meilleures attaques PvP et Raid

The Pokémon Company

Les dresseurs cherchant à élever le monstre de type Normal, Mangriff, dans Pokémon Go devraient connaître son meilleur moveset pour le contenu Raid et PvP. Décortiquons tous ses mouvements et déterminons quels sont les meilleurs à utiliser.

Les joueurs cherchant à élever un Mangriff dans l’espoir de l’utiliser dans le contenu PvP ou Raid auront besoin de connaître quel est son meilleur moveset pour chaque type de jeu.

Alors, examinons chacune des attaques de Mangriff et déterminons quel est le meilleur moveset global.

Toutes les attaques de Mangriff dans Pokémon Go

Bien qu’étant un Pokémon de type Normal, la sélection d’attaques de Mangriff est assez limitée et manque d’attaques STAB. Voici une liste de toutes les attaques de Mangriff dans Pokémon Go :

Attaques Immédiates de Mangriff :

Taillade (Insecte)

Griffe Ombre (Spectre)

Attaques Chargées de Mangriff :

Tunnel (Sol)

Tranche-Nuit (Ténèbres)

Close Combat (Combat)

Meilleur moveset de Mangriff pour PvP dans Pokémon Go

Le meilleur moveset de Mangriff pour le contenu PvP est Griffe Ombre comme Attaque Immédiate avec Tranche-Nuit et Close Combat comme Attaques Chargées.

Parmi les deux options d’Attaque Immédiate de Mangriff, Griffe Ombre est le choix évident. Elle a un bon rendement de dégâts avec une excellente génération d’énergie et n’est résistée que par quelques types.

La première option d’Attaque Chargée devrait aller à Tranche-Nuit, car elle complète très bien Griffe Ombre grâce à son faible coût en énergie.

Le deuxième emplacement d’Attaque Chargée devrait aller à Close Combat en raison de ses dégâts élevés. Cependant, les dresseurs devront être prudents car Close Combat donne un debuff de défense d’un niveau à chaque utilisation.

Meilleur moveset de Mangriff pour les Raids dans Pokémon Go

Pour le contenu Raid, les dresseurs devraient équiper Mangriff avec Griffe Ombre comme Attaque Immédiate et Tranche-Nuit et Close Combat comme Attaques Chargées.

Semblable à son moveset PvP, un Mangriff affrontant des Raids devrait avoir Griffe Ombre et Tranche-Nuit. Close Combat peut remplir l’emplacement pour la deuxième Attaque Chargée.

Cela signifie qu’il sera excellent pour faire face aux Pokémon de type Spectre et Psy. Mangriff sera particulièrement utile contre les Raids de type Spectre car le type Normal est fortement résistant aux attaques de type Spectre.

Voilà tout ce que vous devez savoir sur le meilleur moveset de Mangriff pour le contenu PvP et Raid dans Pokémon Go. Pour plus de contenu sur le jeu, consultez les guides ci-dessous :

