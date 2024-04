Comment obtenir Mangriff dans Pokémon Go : Capture, shiny, attaques…

The Pokémon Company

Mangriff est une apparition assez rare dans Pokémon Go, mais nous avons toutes les informations nécessaires pour l’ajouter à votre collection.

Introduit dans les jeux de la génération 3, Mangriff est une créature bipède qui n’évolue en aucun autre Pokémon. Les joueurs peuvent également reconnaître Mangriff en raison de sa rivalité ardente avec le Pokémon Serpent à Crocs, Séviper.

S’il n’est pas si difficile à dénicher dans la région de Hoenn, Mangriff peut s’avérer difficile à capturer dans Pokémon Go. Cela est dû au fait qu’il est généralement disponible uniquement pour les joueurs en Europe, en Asie et en Australie. Si vous ne vivez pas sur l’un de ces continents, il va donc falloir être patient pour mettre la main sur ce monstre.

Cependant, certains événements à venir présenteront Mangriff en tant qu’apparition sauvage, donnant aux dresseurs hors de ces localisations une opportunité de le capturer.

Pour capturer Mangriff à l’état sauvage, les dresseurs doivent se trouver en Europe, en Asie ou en Australie. Cependant, certains événement spéciaux feront une exception pour le Pokémon de type Normal.

Mangriff peut-il être shiny dans Pokémon Go ?

La version Shiny de Mangriff est actuellement disponible dans Pokémon Go. La forme a été ajoutée en septembre 2019 dans le cadre de la Journée mondiale du tourisme.

Il est assez simple de distinguer sa version shiny, grâce à ces tâches rouges qui deviennent bleues.

Statistiques générales de Mangriff dans Pokémon Go

Ce Pokémon de type Normal a une répartition des statistiques basée sur l’attaque de 222 (ATK), 124 (DEF) et 177 (STA) et peut atteindre une valeur de PC maximale de 2733. De plus, le temps partiellement nuageux peut renforcer Mangriff.

Le tableau des types de Mangriff est assez simple, étant donné qu’il est seulement faible face aux attaques de type Combat et résiste aux attaques de type Spectre.

Toutes les attaques de Mangriff dans Pokémon Go

Le pool d’attaques de Mangriff est assez petit, manquant d’attaques STAB. Cependant, nous recommandons toujours de lui enseigner Griffe Ombre et Close Combat. Vous pouvez consulter toutes les attaques de Mangriff ci-dessous :

Attaques Immédiates de Mangriff :

Taillade (Insecte)

Griffe Ombre (Spectre)

Attaques Chargées de Mangriff :

Tunnel (Sol)

Tranche-Nuit (Ténèbres)

Close Combat (Combat)

C’est tout ce que vous devez savoir pour obtenir Mangriff dans Pokémon Go. Pour plus de contenu sur le jeu mobile, consultez nos guides ci-dessous :

