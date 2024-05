Le meilleur moveset de Neitram dans Pokémon Go | Meilleures attaques PvP et Raid

The Pokémon Company

Le meilleur moveset pour Neitram dans Pokémon Go est assez simple, étant donné qu’il n’a pas beaucoup d’options en termes d’attaques.

La cinquième génération de Pokémon a présenté au monde Lewsor et Neitram. Neitram est un Pokémon de type Psy connu pour sa capacité à manipuler les souvenirs et son design unique.

Neitram est présent dans Pokémon Go, et bien qu’il ne soit pas le plus fort des Pokémon de type Psy dans le jeu, certains joueurs pourraient vouloir l’exploiter. Si c’est le cas, avoir le bon ensemble d’attaques est crucial.

Bulbapedia

Toutes les attaques que Neitrampeut apprendre dans Pokémon Go

Voici un aperçu de toutes les attaques que Neitram peut apprendre dans Pokémon Go :

Attaques Immédiates

Choc Mental (Psy)

Étonnement (Spectre)

Attaques Chargées

Vibrobscur (Ténèbres)

Éboulement (Roche)

Psyko (Psy)

Meilleur moveset PvP pour Neitram dans Pokémon Go

Les joueurs de Pokémon Go devraient équiper Neitram de Choc Mental comme Attaque Immédiate, suivi de Éboulement et Vibrobscur comme Attaques Chargées.

Choc Mental a un EPS légèrement inférieur (6.0) à Étonnement (6.7), mais le bonus STAB et un DPS nettement plus élevé (8.0) en font un meilleur choix.

Concernant les Attaques Chargées, Psyko n’est pas une attaque très forte, car son DPE de 1.36 est inférieur à celui de Vibrobscur (1.60) et d’Éboulement (1.67).

Neitram n’est pas du tout un Pokémon fort pour les formats Ligue Super et Ligue Ultra. Neitram XL est mieux classé pour la Master League, mais même là, il n’est classé que #486 selon PvPoke.

Meilleur moveset pour les Raids avec Neitram dans Pokémon Go

Les joueurs de Pokémon Go devraient utiliser Choc Mental et Psyko pour Neitram lorsqu’il s’agit de Raids. C’est la combinaison d’attaques la mieux notée, selon Pokémon Go Hub DB.

