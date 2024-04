Comment trouver un Tokotoro 100 IV dans Pokémon Go

The Pokémon Company

Vous rêvez de capturer un Tokotoro parfait dans Pokémon Go ? Voici un résumé de tout ce que vous devez savoir pour identifier le monstre à 100 IV.

Dans Pokémon Go, le Pokémon Légendaire de la génération 7, Tokotoro, peut être rencontré dans les Raids, et les joueurs espérant en trouver un avec des IVs parfaits de 100 devraient surveiller deux nombres. Dans Pokémon Go, Tokotoro avec 100 IVs a les PC suivants :

PC normaux – 1953

– 1953 PC boostés par le climat – 2442

Les dresseurs de Pokémon Go qui vainquent Tokotoro en Raids et en trouvent un avec l’un des deux PC ci-dessus ont de la chance, car cela signifie que ce Légendaire de type Plante/Fée a 100 IVs dans toutes les statistiques. 100 IVs signifie que chaque valeur individuelle est à son meilleur.

Ceux qui sont impatients de capturer Tokotoro peuvent le rencontrer en tant que Boss de Raid du 12 avril 2024 jusqu’au 25 avril 2024. Le rencontrer pendant cette période résultera en un Tokotoro connaissant Folie de la Nature, qui est une Attaque Chargée de type Fée incroyablement puissante.

Niantic

De plus, il sera mis en vedette pendant deux Heures de Raid. La première aura lieu le 17 avril 2024, de 18h à 19h heure locale. La seconde se déroulera le 24 avril 2024, de 18h à 19h heure locale.

Tokotoro est un choix solide pour les Raids et le PvP, surtout dans la Ligue Master. En particulier, c’est un excellent contre pour des Pokémon comme Rhinastoc, Palkia, Laggron et Kyogre.

Dans Pokémon Go, les joueurs peuvent rechercher des Pokémon 100 IV en tapant ‘4*’ dans la barre de recherche.

Si vous souhaitez vous attaquer au Raid Tokotoro pour l’ajouter à votre collection, assurez-vous de consulter notre guide de Raid Pokémon Go sur Tokotoro. Vous y trouverez des informations sur ses faiblesses, mais aussi sur sa version shiny.

Pour encore plus de contenu Pokémon Go, consultez notre sélection de guides :

