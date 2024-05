Comment obtenir Queulorior dans Pokémon Go : Capture, shiny, stats…

Obtenir le Pokémon de type Normal Queulorior dans Pokémon Go peut être délicat, car cela nécessite une méthode spéciale. Voici comment capturer ce Pokémon insaisissable dans le jeu et si oui ou non il peut être shiny.

Surnommé le Pokémon Peintre, Queulorior a fait sa première apparition dans la région de Johto de Pokémon Or & Argent et a rapidement attiré l’attention des joueurs avec son attaque Dessin, qui lui permet d’avoir presque toutes les attaques de la franchise.

Lorsqu’il a été intégré à Pokémon Go, les dresseurs cherchant à l’obtenir ont réalisé qu’ils devaient suivre un processus particulier pour l’obtenir, et un processus encore plus compliqué pour trouver sa version shiny. Pour vous aider, voici tout ce que vous devez savoir pour obtenir Queulorior dans Pokémon Go.

The Pokémon Company

À l’instar de Métamorph, le Queulorior de type Normal ne peut pas être capturé de la même manière que les autres Pokémon, car il n’apparaît pas à l’état sauvage, et on ne peut pas le trouver en faisant éclore des œufs. Au lieu de cela, vous devrez suivre une méthode spécifique.

Queulorior a été ajouté au jeu en 2019, bien après ses compagnons de la deuxième génération. Les dresseurs pourraient passer des années à jouer sans jamais en trouver un, car il n’apparaît que si vous utilisez le mode Appareil photo de Pokémon Go lors de certains événements spéciaux.

Certains des Pokémon les plus rares du jeu, comme Queulorior, ne peuvent être capturés qu’en utilisant la méthode GO Snapshot, donc si vous êtes nouveau dans ce processus, voici comment l’utiliser pour capturer Queulorior :

Ouvrez votre stockage Pokémon et sélectionnez n’importe quelle créature. Appuyez sur l’icône de l’appareil photo en haut à droite de l’écran pour ouvrir le mode Snapshot. Prenez des photos du Pokémon. Quittez le mode Snapshot. Vérifiez si Queulorior apparaît sur l’une des photos que vous avez prises de l’autre Pokémon. Si c’est le cas, retournez à l’écran principal de la carte, car vous pourrez le repérer à l’état sauvage. Si Queulorior n’apparaît sur aucune de vos photos, vous devrez simplement réessayer jusqu’à ce qu’il le fasse.

Queulorior peut-il être shiny dans Pokémon Go ?

Oui, Queulorior peut être shiny dans Pokémon Go, puisque cette variante shiny de la deuxième génération est apparue dans le jeu pour la première fois dans le cadre de la célébration du nouveau Pokémon Snap, qui coïncidait avec la sortie de la suite de Snap le 30 avril 2021.

Comme Queulorior n’apparaît qu’en utilisant le mode GO Snapshot lors d’événements spéciaux, vous devrez attendre qu’il soit de retour dans le jeu et répéter le processus expliqué ci-dessus jusqu’à ce qu’un Queulorior shiny apparaisse sur votre écran.

Cela pourrait encore être un long processus, cependant, car il n’est pas garanti que vous trouverez un Queulorior chaque fois que vous utiliserez le mode Snapshot, et il y a seulement une petite chance qu’il soit shiny lorsque vous en obtiendrez finalement un.

Statistiques, attaques, résistances et faiblesses de Queulorior dans Pokémon Go

En tant que Pokémon de type Normal unique, Queulorior possède les statistiques suivantes :

ATTAQUE DÉFENSE PV PC 40 83 146 487

Attaques immédiates de Queulorior

Charge (Normal/STAB)

Attaques chargées de Queulorior

Lutte (Normal/STAB)

Rappelez-vous que l’attaque Dessin de Queulorior lui permet d’utiliser n’importe quelle attaque du jeu, sauf pour Transformation, Frustration, Retour, Ball’Brume, Ball’Météo, Purédpois et Revenant.

De plus, il ne peut pas avoir d’attaque chargée secondaire et les CT ne peuvent pas être utilisées sur lui.

Résistance de Queulorior

Spectre

Faiblesse de Queulorior

Combat

C’est tout ce que vous devez savoir pour obtenir Queulorior dans Pokémon Go. Pour plus de contenu sur le jeu, consultez la liste ci-dessous :

