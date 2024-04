Comment battre Tokotoro dans Pokémon Go : Raid, faiblesses, contres…

Le gardien d’Ula-Ula Tokotoro est dans les Raids de Pokémon Go. Découvrez ses faiblesses et les meilleurs Pokémon pour le contrer et le vaincre.

Tokotoro est l’un des Pokémon Gardien, aux côtés de Tokorico, Tokopiyon et Tokopisco. Dans Pokémon Go, il est aussi un puissant combattant Plante et Fée très prisé pour les Raids et les attaques d’Arènes.

Mais pour profiter de ce Pokémon légendaire, encore faut-il le vaincre et le capturer. Dans ce guide, nous vous dévoilons toutes les informations cruciales pour venir facilement à bout de Tokotoro.

Faiblesses et résistances de Tokotoro dans Pokémon Go

Voici un tableau résumant les faiblesses et résistances de Tokotoro dans Pokémon Go.

Faiblesses Résistances Poison (x2), Acier, Feu, Glace, Vol Dragon (x2), Combat, Eau, Électrik, Plante, Sol, Ténèbres

Tokotoro a de nombreuses résistances, dont une précieuse double résistance au type Dragon extrêmement populaire dans Pokémon Go. Néanmoins, il dispose aussi de cinq faiblesses, dont une double faiblesse au Poison qu’il est de bon ton d’exploiter.

Même si les bons attaquants attaquants de type Poison ne sont pas légion, il est tout de même conseillé d’emmener au combat votre meilleur Pokémon de ce type. En effet, vous pourrez profiter d’une double faiblesse mais aussi résister à toutes les attaques de Tokotoro.

Attaques de Tokotoro dans Pokémon Go

Pour venir à bout facilement d’un boss de Raid dans Pokémon Go, il est important de connaître l’ensemble des attaques qu’il a à sa disposition. En effet, certains Pokémon peuvent tout à fait avoir dans leur arsenal des attaques qui pourraient vous surprendre par leur type.

Voici les attaques dont dispose Tokotoro sur Pokémon Go :

Attaques immédiates de Tokotoro

Balle Graine – Plante

Éclate-Roc – Combat

Attaques chargées de Tokotoro

Éclat Magique – Fée

Lance-Soleil – Plante

Mégacorne – Insecte

Nœud Herbe – Plante

Meilleurs contres à Tokotoro dans Pokémon Go

Voici une sélection des meilleurs Pokémon pour contrer Tokotoro, ainsi que leurs meilleures attaques immédiates et chargées :

Pokémon Attaques Méga-Dardargnan Direct Toxik, Bombe Beurk Méga-Ectoplasma Châtiment, Bombe Beurk Brutapode Direct Toxik, Bombe Beurk Zéroïd Acide, Bombe Beurk Mandrillon Direct Toxik, Détricanon Malamandre Direct Toxik, Cradovague Roserade Direct Toxik, Bombe Beurk Qwilpik Direct Toxik, Bombe Beurk Coatox Direct Toxik, Bombe Beurk Empiflor Acide, Bombe Beurk

Ce tableau présente un mix de Méga-évolutions, Pokémon légendaire et Pokémon plus communs, afin de donner des options à tous les profils de joueurs.

Si vous n’avez aucun Pokémon de cette liste, pas de panique ! En effet, n’importe quel monstre de type Poison avec des attaques STAB et des PC décents pourra se montrer efficace face à Tokotoro. Prenez votre meilleur combattant, et la victoire devrait être à votre portée.

En attendant de lancer votre combat de Raid, pourquoi ne pas consulter un autre de nos guides Pokémon Go ?

