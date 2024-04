Comment obtenir Tokotoro dans Pokémon Go : Capture, shiny…

The Pokémon Company

Le Légendaire de type Plante/Fée, Tokotoro, fait son retour dans les Raids 5 étoiles et les Heures de Raid de Pokémon Go. Si vous souhaitez en capturer un, voici tous les détails dont vous avez besoin, y compris vos chances d’obtenir sa version shiny.

Le Légendaire Tokotoro est l’une des Divinités Gardiennes introduites dans les jeux principaux Pokémon Soleil & Lune, aux côtés de Tokorico, Tokopiyon, et Tokopisco.

Depuis ses débuts dans Pokémon Go en 2022, il est apparu dans les Raids 5 étoiles, et maintenant, avec les dernières rotations, il sera disponible une fois de plus. Voici tout ce que vous devez savoir pour capturer Tokotoro dans le jeu.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

The Pokémon Company

En tant que Légendaire, il n’y a qu’une seule façon d’obtenir Tokotoro dans Pokémon Go, et c’est à travers les Raids 5 étoiles. Après avoir défié et vaincu la Divinité, les joueurs peuvent le capturer en utilisant uniquement les Balls de Premier donnés.

Heureusement pour ceux qui sont encore à la recherche de Tokotoro, il sera mis en vedette en tant que Boss de Raid du 12 avril 2024 jusqu’au 25 avril 2024. Mais ce n’est pas tout, car il viendra avec l’attaque de type Fée, Folie de la Nature.

Il sera également présenté lors de deux Heures de Raid, l’une le 17 avril 2024 et l’autre le 24 avril 2024. N’oubliez pas, les Heures de Raid ont lieu uniquement les mercredis de 18h00 à 19h00, heure locale.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Tokotoro peut-il être shiny dans Pokémon Go ?

Oui, la version shiny de Tokotoro sera disponible pendant le retour du Pokémon, car cette variation a été lancée dans le jeu en avril 2023.

Les joueurs voudront chasser la variation de Tokotoro car elle a un look entièrement noir exceptionnel tout en conservant ses détails dorés.

Cependant, gardez à l’esprit qu’il n’y a pas de méthode spéciale pour garantir une rencontre shiny. Tout ce que les chasseurs assidus peuvent faire, c’est défier autant de Tokotoro qu’ils le peuvent jusqu’à ce qu’ils trouvent ce qu’ils recherchent.

C’est tout ce que vous devez savoir pour obtenir Tokotoro dans Pokémon Go. Pour plus de contenu sur le jeu, consultez la liste ci-dessous :

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Calendrier des Raids | Calendrier des Heures Vedettes | Tableau des types | Codes promo | Guide Giovanni | Guide Arlo | Guide Cliff | Guide Sierra | Guide sbires Rocket | Attraper Métamorph | Meilleurs Pokémon | Journée Communauté | Études de Terrain