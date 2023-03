Les Pokémon les plus rares de Pokémon Go et comment les capturer

Alors qu’il est très facile de commencer à compléter son Pokédex dans Pokémon Go, après avoir croisé les Rattata, les Roucool ou les Aspicot et tous ces Pokémon qui sont omniprésents sur le jeu mobile, l’affaire se corse ! Ce n’est pas tous les jours qu’on croise un Mascaïman ou un Créfollet … Voici de quoi vous aider à partir à la chasse des Pokémon les plus rares.

Dans les principaux titres de la franchise, les Pokémon les plus rares sont presque toujours des Pokémon Légendaires. Non seulement il n’y en a normalement qu’un seul de disponible, mais comme si cela ne suffisait pas, il faut souvent terminer le jeu pour les rencontrer.

L’article continue après la publicité

Cependant, dans Pokémon Go, les choses sont un peu différentes. Certains Pokémon ne peuvent être attrapés que lors d’événements spéciaux, d’autres n’apparaissent que dans des régions spécifiques et d’autres encore doivent être vaincus dans les Raids pour avoir une chance de les attraper et c’est loin d’être une mince affaire.

Afin de vous aider dans votre quête des Pokémon les plus rares du jeu mobile de Niantic en réalité augmentée, voici quelques conseils et astuces pour les ajouter à votre Pokédex.

13. Kecleon

Après des années d’attente, Kecleon a enfin fait ses débuts sur Pokémon Go le 7 janvier 2023, avec la Journée Communauté de Marisson. Comme il fallait s’y attendre, dénicher ce Pokémon qui excelle dans l’art de se camoufler est loin d’être évident.

L’article continue après la publicité

Niantic

La seule façon d’en trouver un est d’interagir avec le plus de PokéStops possibles. Vous saurez que vous êtes en présence d’un Kecleon si un obstacle invisible vous empêche d’activer le PokéStop. Pour le pousser à abandonner son camouflage, il suffira de tapoter plusieurs fois sur la forme invisible et il finira par apparaître.

12. Carapagos

Les Pokémon préhistoriques ont toujours été difficiles à capturer, quel que soit le jeu auquel vous jouez, mais dans Pokémon Go, le mot “rare” prend une toute nouvelle signification. Carapagos a été presque impossible à trouver pendant un certain temps, mais heureusement il est maintenant un peu plus facile à capturer.

L’article continue après la publicité

Ce Pokémon de type Roche et Eau a fait son apparition en janvier 2020 et il a été brièvement disponible dans les œufs de 7, 10 et 12 km. Ensuite, pendant un certain temps, il n’a plus été possible de l’capturer.

Il éclot désormais dans les œufs de 10 et 12 km.

11. Arkéapti

Un autre Pokémon préhistorique fait également partie de cette liste : Arkéapti. Ce Pokémon de type Roche et Vol a également fait ses débuts en janvier 2020, aux côtés de Carapagos. Au départ le principal moyen d’capturer un Arkéapti était les œufs de 7 km, puis il a disparu de la circulation pendant un certain temps avant de réapparaître dans les œufs de 10 km.

L’article continue après la publicité

Il est pratiquement impossible de trouver un Arkéapti à l’état sauvage. Il faudra donc faire éclore des œufs de 10 km pour tenter de lui mettre la main dessus. Il n’est plus aussi rare qu’avant, mais il reste très compliqué à capturer.

10. Coupenotte

Coupenotte de la région Unys, qui évolue en Tranchodon, a la réputation d’être l’un des Pokémon non Légendaires et non Fabuleux les plus rares de Pokémon Go à cause de son taux d’apparition incroyablement faible dans la nature.

Niantic

Il est possible de faire éclore un Coupenotte à partir d’un œuf de 10 km, mais il s’agit d’un niveau de rareté assez élevé, donc les chances que cela se produise restent très minces. De plus, les œufs de 10 km ne sont pas non plus très courants. Néanmoins, c’est votre meilleure chance d’en capturer un.

L’article continue après la publicité

9. Mucuscule

Les Pokémon de la région de Kalos sont en général tous assez rares, mais Mucuscule est quasiment introuvable depuis la fin de l’événement où cette Pokémon de type Dragon a fait ses débuts en mai 2021.

Étant donné que ses apparitions dans la nature sont très rares, le seul moyen de capturer un Mucuscule est de faire éclore un œuf de 10 km, bien qu’il s’agisse de l’un des œufs les plus rares et que les chances d’en obtenir un soient très minces. Cela signifie également qu’il sera très difficile de réunir suffisamment de bonbons pour le faire évoluer en Muplodocus.

8. Mascaïman

Mascaïman, un Pokémon de type Sol et Ténèbres, n’est peut-être pas une proie particulièrement recherchée, mais dans Pokémon Go, il a acquis la réputation d’être incroyablement difficile à capturer. Par conséquent, de nombreux dresseurs passent d’innombrables heures à essayer d’en dénicher un pour compléter leur collection.

Le seul moyen de capturer Mascaïman à l’heure actuelle est de le faire éclore à partir d’un œuf de 12 km et comme si cela ne suffisait pas, il s’agit de l’un des taux d’éclosion les plus bas du jeu. Sans parler du temps qu’il faudra pour en faire évoluer un en Crocorible !

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

7. Melmetal

Bien qu’il soit le seul Pokémon à faire ses débuts dans Pokémon Go plutôt que dans un jeu de la franchise, Meltan n’est pas facile à trouver. Les joueurs doivent soit compléter l’étude de terrain du Professeur Willow, soit échanger une Boîte Mystère entre Pokémon Go et Pokémon Let’s Go.

The Pokemon Company

Si capturer un Meltan est déjà difficile, c’est sa forme évoluée, Melmetal, qui mérite sa place dans cette liste des Pokémon les plus rares, car vous aurez besoin de pas moins de 400 bonbons pour faire évoluer Meltan. Cela fait beaucoup de Meltan à attraper, ce qui peut vous prendre des mois, voire des années.

6. Malamandre

Tritox a fait ses débuts dans Pokémon Go lors de l’événement Offensive Team GO Rocket en avril 2022, où il a été ajouté à la liste des œufs de 12 km, mais il y a beaucoup d’autres Pokémon qui peuvent éclore de ces œufs à la place de Tritox, il n’est donc pas garanti que vous en obteniez un un jour.

Comme si cela ne suffisait pas, les dresseurs doivent faire éclore une Tritox femelle pour pouvoir la faire évoluer en Malamandre, et les chances d’en capturer une ne sont que de 12,5 %. En résumé, la probabilité d’obtenir un Malamandre est très faible et demande beaucoup de patience.

5. Pikachu Catcheur

Ce Pikachu costumé n’est pas exclusif à une région ou à un événement spécifique, mais ce qui le rend si rare, c’est sa difficulté à le capturer. Vous n’en croiserez probablement pas beaucoup.

The Pokémon Company

Pour capturer un Pikachu Catcheur, vous devez atteindre le rang 20 dans la Ligue de Combat Go. Les dresseurs qui parviennent à atteindre ce rang en une seule saison seront récompensés par une rencontre avec ce Pokémon rare.

4. Tous les motifs de Prismillon

Il y a 18 motifs Prismillon actuellement disponibles dans Pokémon Go et le seul moyen de les obtenir est d’épingler des cartes postales d’une même région pour tenter de capturer Prismillon avec le motif correspondant. Par exemple, si vous voulez le motif Prismillon Monarchie, il vous faudra un ami ou deux au Japon pour vous envoyer plusieurs cartes postales.

Épinglez suffisamment de cartes postales et vous aurez la possibilité d’attraper un Lépidonille, qui aura besoin d’un total de 125 bonbons pour évoluer vers le motif Prismillon qui lui est associé. Cela signifie que si vous souhaitez capturer tous les modèles Prismillon, vous devrez avoir des amis dans 18 régions différentes. Bonne chance !

3. Oiseaux Légendaires de galar

Les variantes de Galar de Sulfura, Artikodin et Electhor ont fait une apparition surprise dans Pokémon Go en juillet 2022.

Niantic

Le seul moyen de rencontrer les oiseaux Légendaires de Galar est d’utiliser l’Encens d’aventure quotidienne, ce qui vous donne une fenêtre de 15 minutes chaque jour pour essayer de les trouver.

Ce qui rend ces oiseaux légendaires de Galar si rares, c’est qu’ils ont un taux de fuite extrêmement élevé, donc même si vous avez la chance d’en trouver un dans la nature, vos chances de l’attraper sont très faibles.

2. Zarbi et ses variantes

Sans surprise, le mystérieux Zarbi est l’un des Pokémon les plus rares de Pokémon Go, et capturer toutes les variantes disponibles (il y en a 26 !) semble être presque impossible.

Les Zarbi apparaissent lors d’événements spéciaux, comme lors du Go Fest de 2021 qui a permis aux dresseurs d’attraper de nombreux Zarbi F et Zarbi G. En dehors de ces événements, cependant, vos chances de les trouver sont ridiculement faibles.

1. Créfadet, Créfollet et Créhelf

Bien que la première place de ce classement soit techniquement occupée par trois Pokémon, c’est aussi ce qui les rend si rares. Chacun d’eux n’apparaît que dans des régions spécifiques, et ils n’apparaissent pas souvent. Capturer celui correspondant à votre région est déjà difficile, mais capturer les deux autres l’est encore plus.

Niantic

Pour trouver Créfadet, vous devez vous trouver en Amérique et au Groenland. Créfollet n’apparaîtra qu’en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Inde. Enfin, Créhelf est une exclusivité de la région Asie-Pacifique.