Un joueur de Pokémon Go capture enfin un Shiny parfait après huit ans d’efforts

Après huit ans de recherche de son tout premier Shundo, un joueur de Pokémon Go a finalement eu de la chance, car ce qu’il a fini par attraper a valu toute cette attente.

Les Shundos sont parmi les Pokémon les plus recherchés à capturer dans Pokémon Go. Ce sont des variantes Shiny avec des IV parfaits, leur donnant les statistiques les plus élevées possibles pour leur niveau.

Partageant sa première capture de Shundo, un joueur de Pokémon Go a posté sur Reddit, “Après 8 ans…” avec une image d’un Regirock Shiny 4 étoiles nouvellement attrapé. C’est un exemple rare d’une rencontre qui mérite sans aucun doute une Master Ball, quelque chose que la plupart des joueurs ne vivront jamais.

Un Regirock avec des IV parfaits n’est pas seulement une capture amusante, mais aussi pratique. Une fois renforcé, Regirock est l’un des Pokémon les plus puissants en Ultra League, le deuxième niveau en PvP. Sa résistance incroyable le rend difficile à éliminer du terrain, ce qui en fait une vraie menace avec un ensemble d’attaques optimisé.

En ce qui concerne le PvE, il existe de meilleures options pour un attaquant de type Roche comme Rhinastoc et Terrakium. Malheureusement, Regirock manque de puissance offensive pour être viable dans les Raids. Après tout, le Pokémon Pic Roche est avant tout un Pokémon axé sur la défense, avec une Défense de base de 309, ce qui est l’une des plus élevées du jeu.

D’autres joueurs de Pokémon Go étaient tout aussi impressionnés par la capture que l’auteur, avec un utilisateur répondant, “C’est légitime. Félicitations,” et un autre, “Je suis tellement jaloux. UNUNUNUN.”

Les éloges continuaient avec un autre joueur avouant, “Tu es chanceux, j’attends toujours d’avoir mon premier shundo,” montrant à quel point une capture de ce calibre est rare.

Ce n’est pas la seule capture incroyable partagée par la communauté Pokémon Go. Un autre joueur a défié les probabilités en attrapant un Croquine Nundo lors de la Journée Communauté de Croquine, tandis qu’un dresseur particulièrement chanceux a déclaré qu’il avait “terminé le jeu” après avoir trouvé un Mew Shundo.

