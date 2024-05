Un joueur Pokémon Go attrape un shiny exceptionnel pendant l’événement controversé

The Pokémon Company

Un joueur de Pokémon Go a réussi à capturer un Croquine nundo rare lors du récent événement Communauté malgré les chances extrêmement minces de le faire.

Le dernier événement de Pokémon Go, la Journée Communauté Croquine, a suscité une grande indignation de la part des fans. En grande partie à cause du fait que l’événement rendait toujours extrêmement difficile la capture du Pokémon mentionné.

Après tout, la raison d’être de ces types d’événements est de rendre le Pokémon mis en avant plus accessible et donc d’encourager les joueurs à sortir, explorer et les capturer.

La Journée Communauté Croquine de Pokémon Go, qui s’est déroulée pendant trois heures le 19 mai 2024, a donné aux joueurs la chance de tenter leur chance pour capturer un Croquine shiny.

Pendant les Journées Communauté et les événements, le développeur Niantic choisit un Pokémon particulier à mettre en avant, offrant de nouvelles missions d’Étude et des Défis, tous orientés pour aider les joueurs à capturer et trouver des Pokémon particuliers ou des types de Pokémon.

À la lumière de cela, un joueur de Pokémon Go a partagé sur Reddit comment il a défié les probabilités et a non seulement capturé un Croquine shiny mais aussi un nundo.

Dans Pokémon Go, un nundo est le nom donné à un Pokémon qui a absolument zéro statistique. Bien que cela le rende essentiellement inutile à utiliser, leur rareté en fait une denrée recherchée.

Un Pokémon que les joueurs partagent souvent et se vantent dans toute la communauté. Capturer un nundo qui est aussi shiny est une occurrence encore plus rare. Alternativement, les joueurs peuvent aussi mettre la main sur des shundos, qui sont des Pokémon shiny ayant des statistiques maximales.

Bien que les shundos et les nundos soient tous deux extrêmement difficiles à capturer, ces derniers sont techniquement encore moins probables car ils ne peuvent être capturés que dans la nature et lorsque qu’il n’y a pas de bonus météo en jeu.

L’auteur du post original a partagé une photo de sa nouvelle capture et a révélé dans sa publication, « mon premier nundo jamais capturé et c’est un shiny ! »

D’autres joueurs de Pokémon Go ont commenté le post, félicitant le joueur pour cette découverte rare.