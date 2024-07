Comment obtenir Togedemaru dans Pokémon Go : Capture, shiny…

The Pokémon Company

Togedemaru fait son retour dans Pokémon Go, ce qui amène les dresseurs du monde entier à se demander comment l’attraper, s’il peut être Shiny et s’il a des évolutions ou non.

Connu sous le nom de Pokémon Bouledisco dans le Pokédex, Togedemaru est apparu pour la première fois dans la région d’Alola de Pokémon Soleil & Lune. C’est une créature de type Électrik/Acier qui n’a pas d’évolutions ou de formes alternatives connues.

Voici toutes les informations nécessaires pour trouver et ajouter Togedemaru à votre collection, ainsi que des détails sur sa disponibilité en version Shiny.

Il existe plusieurs façons de rencontrer Togedemaru :

En tant que rencontre sauvage

En tant que boss de Raids 1 étoile

En récompense des tâches d’Étude de terrain

La manière la plus simple de rencontrer Togedemaru est de le trouver dans la nature en explorant. Il n’est pas garanti que vous en trouviez de cette manière, mais vous pouvez toujours utiliser la fonction “À proximité” pour essayer de le localiser à un point de repère proche.

Togedemaru peut-il être Shiny dans Pokémon Go ?

La bonne nouvelle est que Togedemaru Shiny est désormais disponible.

Il n’est pas simple de le distinguer de sa forme normale, mais sa couleur secondaire au niveau de son dos change. Elle passe du gris au beige clair.

Togedemaru a-t-il une évolution dans Pokémon Go ?

Togedemaru est le seul membre de sa famille Pokémon, ce qui signifie qu’il ne peut pas évoluer dans Pokémon Go ni dans aucun autre jeu. Il n’a également ni pré-évolutions ni formes alternatives à connaître.

Bien que cela le rende un peu moins excitant, vous n’avez pas besoin de passer du temps à accumuler des Bonbons pour le faire évoluer. Vous pouvez en attraper un pour compléter votre Pokédex et passer à autre chose.

