Comment obtenir Lilliterelle sur Pokémon Go : Capture, évolution, Shiny…

Vous souhaitez tous les attraper dans Pokémon Go maintenant que les Pokémon de Paldea ont été ajoutés ? Voici comment attraper Lilliterelle dans Pokémon Go et si vous pouvez obtenir une version Shiny.

Un tas de nouvelles additions passionnantes arrivent dans Pokémon Go lors de l’événement Ultra Bonus : Paldea. L’une de ces additions est Lilliterelle, un Pokémon qui ressemble à une sauterelle. Naturellement, ceux qui cherchent à compléter leur Pokédex seront impatients d’en attraper un.

Alors, comment attrapez-vous un Lilliterelle dans ce jeu populaire, comment pouvez-vous le faire évoluer en Gambex, et aurez-vous la chance d’attraper un Shiny ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Actuellement, il n’y a qu’une seule façon d’obtenir un Lilliterelle. Ce Pokémon sera disponible à attraper du 10 septembre au 15 septembre 2023 et ne sera trouvé qu’à l’état sauvage.

Si vous avez du mal à en trouver un, n’oubliez pas que vous pouvez utiliser l’Encens d’aventure quotidienne pour augmenter le nombre de Pokémon qui apparaissent dans votre rayon. Vous pouvez également vérifier la fonction ‘À proximité’ pour voir s’il y a des Lilliterelle dans votre région.

Malheureusement, vous ne pouvez pas obtenir Lilliterelle à partir d’Œufs ou de Raids, mais cela pourrait changer à l’avenir, alors n’oubliez pas de revenir vérifier bientôt s’il existe d’autres moyens d’obtenir ce nouveau Pokémon.

Comment obtenir l’évolution de Lilliterelle, Gambex, dans Pokémon Go

Lilliterelle peut évoluer en Gambex une fois que vous avez collecté 50 bonbons Lilliterelle.

Une fois évolué, Gambex aura un maximum de 2619 PC, une statistique d’attaque maximale de 199, et une statistique de défense maximale de 144.

Pouvez-vous attraper un Lilliterelle Shiny dans Pokémon Go ?

Malheureusement non, vous ne pouvez pas attraper un Lilliterelle Shiny dans Pokémon Go pour le moment. Bien qu’on ne sache pas si la version Shiny de cette créature sera finalement disponible.

Si un Lilliterelle Shiny est rendu disponible dans Pokémon Go, nous mettrons à jour cet article, alors assurez-vous de revenir vérifier bientôt.

Voilà, c’est ainsi que vous pouvez attraper Lilliterelle dans Pokémon Go et s’il peut être un Shiny. En attendant l’apparition de votre Pokémon, jetez un œil à certains de nos autres guides et contenus utiles de Pokémon Go.

