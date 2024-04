Comment obtenir Tic, Clic et Cliticlic dans Pokémon Go

The Pokémon Company

Le Pokémon de type Acier d’Unova, Tic, est une créature assez insaisissable dans Pokémon Go. Voici un aperçu de la façon dont les joueurs peuvent le capturer dans le jeu, ainsi que des informations sur son évolution et la disponibilité d’une version shiny.

La génération 5 a introduit plusieurs Pokémon intrigants et puissants, tels que Tic, la créature ressemblant à un engrenage, réputée pour sa solide statistique de défense.

Bien qu’il soit disponible dans Pokémon Go depuis 2019, trouver le Tic de type Acier dans le jeu n’est pas une tâche facile. Voici donc comment l’obtenir, comment le faire évoluer et si une version shiny est disponible.

Tic a été introduit dans Pokémon Go avec toute la génération 5 en 2019. Cependant, de nombreux joueurs recherchent toujours ce Pokémon insaisissable et ses évolutions car ils n’apparaissent pas à l’état sauvage.

Actuellement, le seul moyen d’obtenir Tic dans le jeu est de le vaincre dans des combats de Raids à 1 étoile et de le capturer avec les Balls Premier données après le combat. Comme les rotations de Raids se produisent de manière aléatoire, vous devriez profiter de l’apparition de Tic en tant que boss de Raid pour en capturer autant que vous le pouvez.

Auparavant, les joueurs pouvaient le trouver à l’état sauvage lors du Festival Pokémon Go 2022 (uniquement avec billet), en le faisant éclore de Œufs de 7 km et 10 km, et en récompense pour avoir complété des Tâches de Recherche de Terrain telles que “Gagner 3 raids : Gemmes Cachées”.

Tic a deux évolutions et elles ne peuvent être obtenues que par la méthode d’évolution, les joueurs doivent donc rassembler beaucoup de Bonbons pour obtenir la famille complète.

Pour faire évoluer Tic en Clic, vous devrez lui donner 25 Bonbons, et pour faire évoluer Clic en sa forme finale, Cliticlic, vous aurez besoin de 100 Bonbons supplémentaires.

Les joueurs cherchant à remplir leur Pokédex devraient profiter de l’apparition de Tic en tant que boss de Raid pour le faire évoluer. Rappelez-vous que vous pouvez obtenir plus de Bonbons en utilisant des Baies Nanana, en transférant les Tic supplémentaires au Professeur Willow, ou en définissant la créature comme votre Copain et en allant vous promener.

Tic peut-il être shiny dans Pokémon Go ?

Oui, Tic peut être shiny dans Pokémon Go, cette variation ayant été ajoutée au jeu le même jour que le Pokémon a fait ses débuts.

Les joueurs ne devraient pas avoir trop de mal à identifier un Tic chromatique, car son centre turquoise devient vert et son corps passe du métal à l’or. Cependant, les chances de réellement en trouver un sont extrêmement faibles.

Rappelez-vous que puisque vous ne pouvez pas trouver Clic et Cliticlic individuellement, vous devrez faire évoluer un Tic shiny si vous voulez un Clic ou un Cliticlic shiny.

