Comment obtenir Lilia et Vacilys dans Pokémon Go

Les Pokémon fossiles ont toujours eu un aspect étrange, mais Lilia et son évolution, Vacilys, se sont toujours distingués des autres. Découvrez donc comment les capturer sur Pokémon Go et s’ils peuvent être shiny ou non.

Le fait qu’un Pokémon soit bizarre ne signifie pas que les fans ne veulent pas l’acquérir. Ces créatures tentaculaires peuvent être trouvées dans Pokémon Go, mais elles ne sont pas faciles à obtenir.

Niantic

Vous pouvez rencontrer Lilia à l’état sauvage dans les biomes aquatiques. Ce Pokémon apparaît plus fréquemment par temps partiellement nuageux et ensoleillé/clair.

Actuellement, Lilia n’est pas disponible dans les Œufs Pokémon, les Raids ou les Missions de Recherche, bien que cela puisse changer à l’avenir.

The Pokémon Company

Pour faire évoluer Lilia en Vacilys, vous avez besoin de 50 bonbons Lilia. Il n’y a pas d’autres exigences pour cette évolution. Le moyen le plus simple d’acquérir des bonbons Lilia est de les attraper à l’état sauvage après avoir utilisé une Baie Nanana ou en le définissant comme Copain tout en le promenant.

Lilia peut-il être Shiny dans Pokémon Go ?

Oui, Lilia peut être Shiny dans Pokémon Go, tout comme Vacilys. Le Lilia Shiny échange son esthétique bleue et rouge pour une coloration verte et jaune, ce qui en fait l’une des variations Shiny les plus agréables, même si le Pokémon lui-même n’est pas particulièrement adorable.

C’est tout ce que vous devez savoir sur la capture de Lilia dans Pokémon Go. Pour plus d’informations, consultez encore plus de contenu génial avec les liens ci-dessous :

