Comment obtenir Obalie, Phogleur et Kaimorse dans Pokémon Go

Aussi connu sous le nom de Pokémon Clap Clap, Obalie est un adorable Pokémon de type Glace et Eau qui remonte à l’époque de Hoenn dans Pokémon Rubis & Saphir. Voici comment l’obtenir et le faire évoluer.

Ce petit sphérique est basé sur un phoque, naturellement, mais n’a pas tout à fait les mêmes caractéristiques que le Pokémon de Kanto au nom presque similaire, Otaria. Obalie a sa propre personnalité, une évolution en trois étapes, et même une version Shiny distincte qui en fait une pièce convoitée pour les collectionneurs.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Si vous voulez ajouter ce petit bonhomme rond à votre équipe dans Pokémon Go, assurez-vous de consulter notre guide complet qui détaille tout ce que vous devez savoir. Cela inclut comment le trouver, s’il peut être Shiny, et comment faire évoluer ce petit gars en quelque chose de beaucoup plus puissant.

The Pokémon Company

Obalie peut être rencontré dans la nature dans Pokémon Go. Sans surprise, il apparait le plus souvent autour des plans d’eau.

Au moment de la rédaction de cet article, Obalie ne fait partie d’aucun des groupes d’œufs de Pokémon Go. Donc, ne vous attendez pas à voir Obalie sortir d’un œuf.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Obalie peut-il être Shiny dans Pokémon Go ?

Oui, Obalie Shiny est disponible dans Pokémon Go. Pas d’inquiétude, vous ne pouvez pas le manquer, car Obalie Shiny troque son pelage bleu pour une variante rose adorable.

Heureusement, ses deux évolutions conservent ce design rose, avec Phogleur et Kaimorse gardant cette palette vive dans leurs formes Shiny.

Les joueurs doivent utiliser 25 bonbons Obalie pour faire évoluer Obalie en Phogleur, puis encore 100 bonbons Obalie pour faire évoluer Phogleur en Kaimorse.

Niantic | The Pokémon Company

Obalie ne nécessite aucun objet d’évolution, ni de défis Pokémon Go, pour évoluer. Il a besoin de beaucoup de bonbons Obalie, alors assignez-le comme votre copain et partez explorer pour accélérer le processus.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Statistiques d’Obalie dans Pokémon Go

Utilisant à la fois les types Eau et Glace, Obalie est un Pokémon disposant de statistiques assez équilibrées.

ATTAQUE DÉFENSE PV PC MAX 95 90 172 962

Attaques immédiates d’Obalie

Pistolet à O (Eau)

Éclate-Roc (Combat)

Attaques chargées d’Obalie

Plaquage (Normal)

Vibraqua (Eau)

Rayon Aurora (Glace)

Frustration (Normal) [Obscur]

Retour (Normal) [Purifié]

Résistances d’Obalie

Eau

Glace

Faiblesses d’Obalie

Plante

Électrique

Roche

Combat

C’est tout ce qu’il faut savoir si vous voulez ajouter Obalie à votre équipe, mais il y a encore beaucoup à découvrir dans Pokémon Go. Ne manquez aucun de nos guides sur le jeu mobile de Niantic :

Calendrier des Raids | Calendrier des Heures Vedettes | Tableau des types | Codes promo | Guide Giovanni | Guide Arlo | Guide Cliff | Guide Sierra | Guide sbires Rocket | Attraper Métamorph | Meilleurs Pokémon | Journée Communauté | Études de Terrain