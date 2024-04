Comment obtenir Aflamanoir dans Pokémon Go : Capture, shiny, attaques…

The Pokémon Company

Attraper Aflamanoir dans Pokémon Go n’est pas une tâche aisée. Voici tout ce que vous devez savoir sur le Pokémon Tamanoir, sa capture et sa forme shiny.

Introduit dans les jeux de la cinquième génération, Aflamanoir est une créature de type Feu qui n’évolue en aucun autre Pokémon.

Alors que capturer Aflamanoir dans Pokémon Noir & Blanc ne nécessite aucune condition préalable, ce n’est pas aussi simple dans Pokémon Go. Pour rencontrer Aflamanoir dans le jeu mobile, les joueurs doivent se trouver dans l’hémisphère ouest.

Cependant, Niantic organise souvent des événements qui présentent brièvement des Pokémon exclusifs à certaines régions pour tous. Voici tout ce que vous devez savoir sur Aflamanoir.

Aflamanoir est généralement disponible uniquement pour les joueurs de Pokémon Go dans l’hémisphère ouest. Cependant, certains événements font une exception pour ce cas.

Surveillez les différents événements qui surviennent dans Pokémon Go pour avoir la chance de rencontrer Aflamanoir !

Aflamanoir peut-il être shiny dans Pokémon Go ?

Oui, la version Shiny d’Aflamanoir a été ajoutée au jeu mobile lors du Festival Pokémon Go en 2020. Il se peut que certains événements vous offrent de meilleures chances de rencontrer un Aflamanoir Shiny.

La version shiny d’Aflamanoir a des couleurs beaucoup plus sombres que sa version classiques, son corps passant notamment du beige au gris foncé.

Statistiques générales d’Aflamanoir dans Pokémon Go

Ce Pokémon de type Feu a une répartition des statistiques basée sur l’attaque de 204 (ATK), 129 (DEF), et 198 (STA) et peut atteindre une valeur de PC maximale de 2708. De plus, le temps ensoleillé peut augmenter la puissance d’Aflamanoir.

En tant que Pokémon de type Feu, Aflamanoir est faible face aux attaques de type Sol, Roche et Eau. Cependant, il a de nombreuses résistances, incluant les types Insecte, Fée, Feu, Plante, Glace et Acier.

Toutes les attaques d’Aflamanoir dans Pokémon Go

Aflamanoir a accès à deux attaques STAB de type Feu, Danse Flamme et Lance-Flammes. Vous pouvez consulter son moveset complet ci-dessous :

Attaques Immédiates d’Aflamanoir :

Léchouille (Spectre)

Danse Flammes (Feu/STAB)

Attaques Chargées d’Aflamanoir :

Lance-Flammes (Feu/STAB)

Poing Éclair (Électrique)

Poing Boost (Combat)

C’est tout ce que vous devez savoir sur comment obtenir Aflamanoir dans Pokémon Go. Pour plus de contenu sur le jeu mobile, consultez nos guides ci-dessous :

