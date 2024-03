Comment obtenir Vostourno dans Pokémon Go : Capture, évolution, shiny…

Ce Pokémon de type Ténèbres/Vol de la région d’Unys apparaît tout au long de l’événement Monde Merveilleux : Offensive dans Pokémon Go. Voici donc toutes les manières dont vous pouvez capturer un Vostourno et si oui ou non il peut être shiny.

Vostourno a été introduit dans la franchise Pokémon dans la 5e génération comme le pendant féminin de Rapion. Bien que ce petit oiseau ne pose pas de menace, son évolution, Vaututrice, se démarque aussi bien dans les Ligues Super et Hyper de Pokémon Go.

Voici toutes les façons de profiter de son taux d’apparition augmenté pendant l’événement Monde Merveilleux : Offensive pour obtenir une terrifiante Vaututrice et, si possible, sa variation shiny.

Vostourno fait partie de Pokémon Go depuis 2020, et grâce à la prise de contrôle par la Team GO Rocket, il y a plus de moyens d’obtenir ce petit vautour dans le jeu :

En tant que rencontre sauvage.

Dans les Œufs de 12 km.

Comme récompense pour avoir complété la Tâche de Recherche ponctuelle “Monde Merveilleux : Offensive 1/2”.

Comme récompense pour avoir complété les Tâches de Recherche de Terrain “Monde Merveilleux : Offensive” “Vaincre 4 Sbires Team GO Rocket” et “Vaincre 8 Sbires Team GO Rocket”.

Gardez à l’esprit que la plupart de ces apparitions de Vostourno ne sont disponibles que pendant l’événement “Monde Merveilleux : Offensive”, du mercredi 27 mars 2024 à 00h00 au dimanche 31 mars 2024 à 23h59, heure locale.

Une fois l’événement terminé, les joueurs ne pourront obtenir Vostourno que comme éclosion d’Œufs de 12 km.

Le processus d’évolution pour Vostourno est assez simple, car il n’a qu’une seule étape et n’a besoin d’aucun objet spécial, exigence, ou tâche de Copain.

Pour faire évoluer Vostourno en Vaututrice, les joueurs doivent lui donner 50 Bonbons.

En raison de la difficulté à obtenir régulièrement Vostourno, les joueurs devraient profiter de l’événement et en capturer autant qu’ils le peuvent. N’oubliez pas que vous pouvez dupliquer vos Bonbons avec des Baies Nanana.

Vostourno peut-il être shiny dans Pokémon Go ?

Oui, Vostourno shiny est disponible dans Pokémon Go. Il a fait ses débuts dans le jeu au début de l’événement “Un Ombre Imminente Revient !” en 2021.

Les différences entre le Vostourno régulier et le shiny ne sont pas trop distinctives, le seul changement étant la saturation de couleur. Cependant, cela peut être vraiment apprécié une fois que vous avez fait évoluer Vostourno shiny en Vaututrice shiny, car même son pelage de poitrine changera.

Voilà tout ce que vous devez savoir sur Vostourno, son évolution, et la version shiny dans Pokémon Go. Pour plus de contenu sur le jeu, consultez notre liste ci-dessous :

