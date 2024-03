Pokémon Go : une apparition sauvage “hallucinante” stupéfie les joueurs

The Pokémon Company

Les joueurs de Pokémon Go ont été stupéfaits par la rencontre sauvage d’un dresseur avec un Drattak shiny qui est apparu prêt pour le raid.

Les Pokémon rares et les captures impressionnantes ne sont rien de nouveau dans Pokémon Go. Sept ans après son lancement, les dresseurs ont à peu près tout vu à ce stade.

Malgré cela, une capture récemment partagée a réussi à étonner les joueurs, le post Reddit la décrivant comme “La rencontre sauvage la plus folle que j’ai jamais vue”.

Admettant qu’ils “ne pouvaient pas le croire”, le post révèle la rencontre sauvage d’un Drattak shiny avec 3 066 de Puissance de Combat et des IV presque parfaits.

Le Drattak 3 étoiles a impressionné les autres joueurs, l’un exprimant : “Mince, je n’y crois pas non plus. Je n’ai jamais vu de sauvage avec une PC aussi élevée que je puisse penser”, et un autre commentaire allant même jusqu’à admettre : “Je pense que je viens de tomber dans les pommes.”

Un autre utilisateur a répondu : “Je n’ai jamais eu de mon sauvage aléatoire au-dessus de 2200 et ce gars a obtenu un SHINY à 3000. C’est fou pour moi mais je suis juste un modeste niveau 31.”

Soulignant à quel point ce Drattak est précieux, un commentaire insistait : “si j’avais une Master Ball, je l’aurais utilisée à 100% sur celui-ci,” croyant que le Dragon shiny était digne de la Poké Ball la plus rare de Pokémon Go.

Drattak est l’un des attaquants de type Dragon les plus puissants dans Pokémon Go, donc cette rencontre est spéciale. Cependant, ce n’est pas tout à fait le plus fort de tous, avec Méga-Rayquaza détenant ce titre.