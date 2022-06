Les meilleures classes Warzone à utiliser sur Rebirth Island

Dans Warzone, il est toujours primordial d’être en possession des meilleures armes afin de pouvoir rivaliser avec tous les ennemis qui se ruent sur vous, et cela est d’autant plus vrai sur Rebirth Island. Découvrez donc les meilleures classes que vous devez absolument utiliser.

Si le mode Battle Royale classique de Warzone est de loin le plus populaire, Rebirth Island permet une expérience de BR plus rapide et plus condensée.

Avec des lobbys plus petits, une carte beaucoup plus petite et des cycles de gaz plus rapides, Rebirth donne presque l’impression d’être un jeu complètement différent.

Advertisement

Et il en va de même pour les armes utilisées. La disposition de Caldera nécessite un mélange d’armes à distance et de combat rapproché. En revanche, la disposition compacte de Rebirth Island favorise les armes à courte et moyenne portée avec une cadence de tir élevée.

Lire aussi – Les meilleures armes sur Warzone | Tier list Warzone Pacific

Alors si vous souhaitez vous plonger dans l’action de cette petite carte, découvrez donc les meilleures classes que vous devez utiliser.

Les meilleures classes Warzone à utiliser dans Rebirth Island

Vargo 52

Bouche : Silencieux GRU

: Silencieux GRU Canon : Corps expéditionnaire 18.7″

: Corps expéditionnaire 18.7″ Lunette : Axial Arms x3

: Axial Arms x3 Accessoire canon : Poignée Spetsnaz

: Poignée Spetsnaz Chargeur : Chargeur des Spetsnaz de 60 cartouches

H4 Blixen

Bouche : Boosteur de recul

: Boosteur de recul Canon : Jönsson 9″ RMK

: Jönsson 9″ RMK Lunette : Déflecteur ardoise

: Déflecteur ardoise Crosse : Crosse retirée

: Crosse retirée Accessoire canon : Mark VI Squelettique

: Mark VI Squelettique Chargeur : Chargeur de 54 cartouches 7.62 Gorenko

: Chargeur de 54 cartouches 7.62 Gorenko Type de munitions : Allongées

: Allongées Poignée arrière : Poignée en polymère

: Poignée en polymère Atout 1 : Perfectionniste

: Perfectionniste Atout 2 : Rapide

ZRG 20mm

Bouche : Modérateur Agency

: Modérateur Agency Canon : Éclaireur de combat 43.9″

: Éclaireur de combat 43.9″ Poignée avant : Bipode

: Bipode Munitions : Chargeur de 5 cartouches

: Chargeur de 5 cartouches Poignée arrière : Revêtement élastique des troupes aéroportées

UGR

Bouche : Silencieux GRU

: Silencieux GRU Canon : VDV 12.8″ Renforcé

: VDV 12.8″ Renforcé Crosse : Crosse squelettique du KGB

: Crosse squelettique du KGB Accessoire canon : Poignée Bruiser

: Poignée Bruiser Poignée arrière : Revêtement serpent

Owen

Bouche : Boosteur de recul

: Boosteur de recul Canon : Hockenson 142 mm rapide

: Hockenson 142 mm rapide Lunette : M38/Slate x2,5 Personnalisé

: M38/Slate x2,5 Personnalisé Crosse : Crosse retirée

: Crosse retirée Accessoire canon : Garde-main M1941

: Garde-main M1941 Chargeur : Chargeur de 72 cartouches de 7,62 mm Gorenko

: Chargeur de 72 cartouches de 7,62 mm Gorenko Type de munitions : À pointe creuse

: À pointe creuse Poignée arrière : Poignée en tissu

: Poignée en tissu Atout : Acrobatique

: Acrobatique Atout 2 : Rapide

Type 100

Bouche : Compensateur Strife

: Compensateur Strife Canon : Shiraishi 374 mm

: Shiraishi 374 mm Lunette : Déflecteur ardoise

: Déflecteur ardoise Crosse : Warubachi Squelettique

: Warubachi Squelettique Accessoire canon : Garde-main m1941

: Garde-main m1941 Chargeur : Chargeurs à tambour de 48 cartouches de 8mm Kurz

: Chargeurs à tambour de 48 cartouches de 8mm Kurz Type de munitions : À pointe creuse

: À pointe creuse Poignée arrière : Poignée en cuir

: Poignée en cuir Atout : Vital

: Vital Atout 2 : Rapide

JAK-12

Bouche : Maraudeur FORGE TAC

: Maraudeur FORGE TAC Canon : ZLR J-3600 Torrent

: ZLR J-3600 Torrent Lunette : Laser 5 mW

: Laser 5 mW Accessoire canon : Poignée avant de mercenaire

: Poignée avant de mercenaire Munitions : Chargeurs de 8 cartouches de calibre 12

NZ-41

Bouche : Silencieux MX

: Silencieux MX Canon : Orbweaver 360mm BC

: Orbweaver 360mm BC Lunette : G16 x2,5

: G16 x2,5 Crosse : Orbweaver E Pack

: Orbweaver E Pack Accessoire canon : Garde-main m1941

: Garde-main m1941 Chargeur : Chargeurs de 45 cartouches de 6,5mm Sakura

: Chargeurs de 45 cartouches de 6,5mm Sakura Type de munitions : Allongées

: Allongées Poignée arrière : Poignée en polymère

: Poignée en polymère Atout : Renfort

: Renfort Atout 2 : Chargé à bloc

Armaguerra 43

Bouche : Boosteur de recul

: Boosteur de recul Canon : Botti 315 mm CII

: Botti 315 mm CII Lunette : Déflecteur ardoise

: Déflecteur ardoise Crosse : Imerito SA Pliable

: Imerito SA Pliable Accessoire canon : Mark VI Squelettique

: Mark VI Squelettique Chargeur : Chargeurs de 60 cartouches de 9 mm

: Chargeurs de 60 cartouches de 9 mm Type de munitions : Allongées

: Allongées Poignée arrière : Poignée en polymère

: Poignée en polymère Atout : Visée extrême

: Visée extrême Atout 2 : Rapide

QBZ

Bouche : Silencieux Agency

: Silencieux Agency Canon : Corps expéditionnaire 15.5″

: Corps expéditionnaire 15.5″ Lunette : Axial Arms x3

: Axial Arms x3 Accessoire canon : Poignée agent de terrain

: Poignée agent de terrain Crosse : Crosse Raider

Welgun

Bouche : Boosteur de recul

: Boosteur de recul Canon : SA Voilé 320 mm

: SA Voilé 320 mm Lunette : Déflecteur ardoise

: Déflecteur ardoise Crosse : Crosse retirée

: Crosse retirée Accessoire canon : Mark VI Squelettique

: Mark VI Squelettique Chargeurs : Chargeurs à tambours de 64 cartouches de 9 mm

: Chargeurs à tambours de 64 cartouches de 9 mm Type de munitions : À pointe creuse

: À pointe creuse Poignée arrière : Poignée en tissu

: Poignée en tissu Atout 1 : Fonceur

: Fonceur Atout 2 : Rapide

LAPA

Bouche : Silencieux Agency

: Silencieux Agency Canon : Canon rayé 7.9″

: Canon rayé 7.9″ Laser : Projecteur de l’équipe Tigre

: Projecteur de l’équipe Tigre Crosse : Crosse Raider

: Crosse Raider Munitions : Chargeur STANAG de 50 cartouches

EM2

Bouche : Silencieux Agency

: Silencieux Agency Canon : Corps expéditionnaire 25,8″

: Corps expéditionnaire 25,8″ Lunette : Axial Arms x3

: Axial Arms x3 Accessoire canon : Poignée Agent de terrain

: Poignée Agent de terrain Chargeur : Chargeur de 40 cartouches

Et voilà pour toutes les meilleures classes que vous devez utiliser dans Rebirth Island. Il ne vous reste plus qu’à les reproduire afin de juger lesquelles sont les meilleures en fonction de votre style de jeu.